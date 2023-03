Wchodzimy w drugą dekadę marca i póki co nie widać wiosny w prognozach. W wielu regionach kraju mamy do czynienia z opadami śniegu. Część rolników zastanawia się, czy zastosowany azot z początkiem marca nie ulegnie stratom i zostanie dobrze przez rośliny wykorzystany.

Tegoroczny przebieg warunków pogodowych należy traktować jako zdecydowanie korzystniejszy od tych jakie notowaliśmy w zeszłym roku. Po pierwsze część rolników mogła skorzystać z elastycznego terminu stosowania azotu i mogli go rozsiać pod koniec lutego (dzięki nowelizacji tzw. Programu azotanowego) a po drugiej w marcu po aplikacji mamy jakieś opady, czy też w postaci deszczu czy tak jak w ostatnich dniach także śniegu.

-Jeśli patrzymy na straty nawozów to często się boimy, że zastosujemy wcześnie nawozy azotowe i coś się z tymi nawozami stanie, bo od razu nie widzimy efektów na polu – mówił jeszcze w styczniu na zimowych konferencjach Farmera: Kierunek Innowacja prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Nic bardziej mylnego – przekonywał naukowiec podczas wykładu.

Obecna pogoda nie powinna zaszkodzić oziminom, a wręcz przeciwnie śnieg leżący na polach to opad, który pomoże przemieścić rozpuszczony z granul azot.

Co jednak z niskimi temperaturami?

- Azotu nie wymraża – przekonuje naukowiec. Nie ma takiej możliwości. On jest zabezpieczony w glebie i czeka na warunki korzystne do jego pobierania przez rośliny – przekonywał w czasie wykładów prof. Szczepaniak.

Co ze zjawiskiem wymywania?

W obecnych warunkach nie powinniśmy się absolutnie obawiać o zjawisko wymywania.

– Jeśli mamy taką niską ilość wody w ostatnim czasie, to pojemność wody w zależności od kategorii agronomicznej zdecydowanie przewyższa te opady, które notujemy w styczniu, grudniu czy w lutym. Nie ma większego ryzyka, że azot zostanie wymyty, bo tych opadów jest po prostu za mało – mówił naukowiec.

Zakres polowej pojemności wodnej gleb: Źródło: slajd z prezentacji prof. W. Szczepaniaka

W cale tych opadów za dużo nie ma. Zauważmy, że w tym roku w marcu póki co opady choć występują, są one nieznaczne. Są regiony (północ kraju) gdzie jest już także stosunkowo sucho. W innych natomiast gleba jest na tyle już nasączona wodą, że trudno będzie w najbliższych dniach wjechać rozsiewaczami w pola.

Wilgotność gleby 0-7 cm Źródło: IMGW-PIB

Czego zatem powinniśmy się bać?

Nie wymywania azotu, a reakcji, która mówi o przemianach tego składnika do lotnego amoniaku, co doprowadza do strat gazowych.

W zeszłym sezonie cały marzec okazał się wyjątkowo suchy. Na szczęście było chłodno, więc te straty azotu były ograniczone i większość składnika została w glebie, aż do momentu pojawienia się opadów i wzrostu temperatury. Gdybyśmy notowali wyższe temperatury w marcu 2022r. sytuacja była by dużo gorsza.

- Bać się powinniśmy połączenia wysokich temperatur, braku wilgoci glebowej i silnych wiatrów – tłumaczył ekspert.

Takie warunki najczęściej panują w okresie aplikacji drugiej dawki azotu w zbożach czy w kukurydzy gdzie temperatury są wyższe i wówczas straty bywają dotkliwe. Przykładowo badania naukowe mówią o tym, że mocznik bez inhibitora ureazy, (którego już nie możemy stosować doglebowo) zastosowany na suchą glebę ulega szybko przekształceniom do amoniaku. Straty azotu zastosowanego w takich warunkach mogą sięgać nawet 40-50 %.