Czy uregulowane pH gleby to większe plonowanie upraw?

Dlaczego najlepszym terminem nawożenia wapnem jest okres pożniwny oraz jakie wymogi formalne i procedury przygotowawcze trzeba spełnić w ogólnopolskim programie regeneracji gleb przez wapnowanie? – Dowiesz się już 31 lipca, na naszym webinarze.

Zapraszamy na nasz webinar „Wapnowanie bez tajemnic” 31 lipca o godz. 11:00, którego partnerem jest Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Głównym celem wapnowania gleb jest wzrost plonowania upraw poprzez wpływ na zmianę odczynu gleby. Przy zbyt niskim odczynie gleby (pH poniżej 5,5) ujawnia się toksyczny glin, który ogranicza rozwój systemu korzeniowego i może prowadzić do jego śmierci. To od struktury, odczynu gleby, dostępności wody (zarówno nadmiar, jak i deficyt nie są wskazane) i składników pokarmowych zależy prawidłowy rozwój korzenia. Jeśli roślina nie rozbuduje go wystarczająco wówczas nawożenie azotowe nie przyniesie zamierzonego efektu plonotwórczego.

Z naszego webinaru dowiesz się czy bez uregulowanego pH można liczyć na wysoki plon, jak odczyn gleby wpływa na dostępność składników pokarmowych, mikroorganizmów glebowych i dlaczego starania o plon powinniśmy zaczynać od wapnowania. Porozmawiamy o tym, czy okres pożniwny jest idealny na wapnowanie, jeśli tak to dlaczego i co zyskujemy wapnując glebę po żniwach?

To nie wszystko. Wyjaśnimy, jakie wymogi trzeba spełnić w ogólnopolskim programie regeneracji gleb przez wapnowanie. Nasi eksperci wyjaśnią procedurę ubiegania się o dotację, przeprowadzą was krok po kroku przez każdy jej etap i podpowiedzą, jak wybrać stację OSChR, złożyć wniosek, na co zwrócić uwagę w dokumentacji i przede wszystkim jakie dokumenty są wymagane na każdym z etapów ubiegania się o dotację.

