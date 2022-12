Tego obawiają się europejskie organizacje rolnicze. Copa – Cogeca negatywnie wypowiada się o włączeniu nawozów do nowo uzgodnionego unijnego podatku od emisji dwutlenku węgla (CBAM). Ich zdaniem to mogłoby doprowadzić do dalszego wzrostu cen nawozów i ograniczeniu importu tych produktów. Niezadowolony jest też przemysł nawozowy. Tutaj luką jest eksport.

Kilka dni temu Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły tzw. wstępne porozumienie dotyczące ustanowienia unijnego mechanizmu, które dostosowywałoby ceny na granicach, tzw. mechanizmu CBAM (z ang. Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Zanim jednak ono zacznie obowiązywać musi najpierw nastąpić jego zatwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich Wspólnoty, a także zostać oficjalnie przyjęte przez te wyżej wspomniane instytucje. PE i Rada informują z kolei, że oficjalne przyjęcie porozumienia uzależnione jest od wyników negocjacji, które dotyczą m.in. reformy unijnego systemu handlu emisjami (ETS).

Nawozy a CBAM

Celem tego mechanizmu jest zmniejszenie zjawiska ucieczki emisji, co w praktyce oznacza przenoszenie produkcji z krajów unijnych do tzw. krajów trzecich, które mają mniejsze wymagania środowiskowe. Co ważne i znaczące, w ramach tego mechanizmu importowanie wybranych produktów do UE dodatkowo miałoby być obciążone opłatą (pomoc w wyrównaniu kosztów produkcji np. w ramach unijnego handlu uprawnieniami do emisji). Opłaty takowe miałyby funkcjonować od 2026 r. i dotyczyć również branży rolnej, bo objęte byłyby nimi m.in. nawozy.

Czy to jest dobra informacja dla rolników? Dla rolników, zdaniem organizacji rolniczych (Copa-Cogeca), już niekoniecznie, ponieważ mogłaby odbić się na wzroście cen i tak bardzo drogich nawozów.

Co z producentami nawozów?

- Unijny przemysł nawozowy głęboko żałuje, że UE się nie popisała ustanowienie spójnych ram dekarbonizacji dostosowanych do przyszłości. Zielony Ład jako tzw. nową strategię wzrostu dla Europy można uznać za sukces tylko wtedy, gdy przemysł krajowy jest częścią zielonej transformacji, a jej globalna konkurencyjność pozostaje nienaruszona. Finał Instrument CBAM może zapewnić równe warunki importu, ale z pewnością wyeliminuje UE eksport niskoemisyjny na rynkach światowych ze względu na brak odpowiedniego rozwiązania eksportowego. Te niespójne ramy jeszcze bardziej zniechęcają do zielonych inwestycji, zadając kolejny cios do przemysłu, którego konkurencyjność została już osłabiona przez kryzys energetyczny w Europa i zielone dotacje w USA – podały z kolei Fertilizer Europe.