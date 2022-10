Temat trudny i bardzo aktualny. To pytanie zadaje sobie chyba każdy producent rolny. Inflacja, drogie środki produkcji, przepisy i ograniczenia zmieniają perspektywę wielu rolników, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że obecnie na nowo muszą budować opłacalność z wielu upraw. Jak to wdrożyć do praktyki?

Już za 2 dni wielkie wydarzenie: Konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Przez cały dzień zaplanowanych jest wiele sesji, wykładów, rozmów i dyskusji na najbardziej nurtujące rolników tematy.

Jeszcze się nie zarejestrowałeś? Zrób to teraz! To już ostatnia szansa na rejestrację, która jest otwarta do jutra, do godziny 15.00.

>>> Rejestracja

O czym będziemy rozmawiać z prelegentkami i prelegentami spotkania?

Sprawdź całą agendę!

>>> Agenda

W części Agrotechnicznej chcielibyśmy Państwa zaprosić na debatę: Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności. Odbędzie się ona od godz. 13.45 do 14.15.

W debacie wezmą udział:

• prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu w latach 2018 – 2021 oraz 2007 - 2012,

• dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

• Piotr Kotowski, Timac Agro,

Zaproszeni eksperci podpowiadać będą jak efektywnie nawozić i jak chronić nasze uprawy w dobie drogich środków produkcji oraz coraz większych obostrzeń ze strony przepisów i ograniczeń.

Prof. Marek Mrówczyński poruszy problem wycofywania substancji czynnych Zwróci uwagę, które substancje wypadną z użycia w najbliższym czasie i jakie to będzie miało konsekwencje dla ochrony naszych upraw.

W zakresie nawożenia rad i wskazówek będzie udzielał prof. Witold Szczepaniak. Nie tylko podpowie jak zarządzać nawożeniem w dobie wysokich cen nawozów. Podpowie także, które działania w tej sytuacji mają największy sens i jakich zmian w strategii nawozowej warto dokonać.

Głosem eksperckim będzie także Piotr Kotowski, który dopełni omawiane zagadnienia i spojrzy na nie z nieco innej perspektywy. Połączy te dwa zagadnienia i będzie udowadniać, że wszystkie zabiegi zarówno nawozowe, pielęgnacyjne jak i ochroniarskie mają sens w kształtowaniu opłacalności z produkcji rolnej. W działaniach jednak należy wykazać się precyzją oraz wiedzą.

Wszyscy jednak są zgodni, że w rolnictwie trzeba odjeść od rutyny i wieloletnich utartych schematów.

Oblicze rolnictwa się zmienia na naszych oczach, dlatego trzeba być elastycznym i należy się dopasować do obecnych warunków gospodarowania.

Jak to wpleść do praktyki rolniczej? Jak dopasować się do tych zmian? O tym będzie rozmawiać nie tylko w przytoczonej tu debacie. Ten temat będzie się przewijał przez cały dzień konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.