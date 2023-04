Bor jest składnikiem o niskiej mobilności. To z kolei powoduje, że wraz ze wzrostem rośliny “nowe” części są pozbawione tego składnika. Dodatkowym problemem jest bardzo niska zasobność gleby w ten pierwiastek.

Bor potrzebny jest “tu i teraz” - nie da się podawać go w większych dawkach na zapas

Stanowi najważniejszy mikroelement w rzepaku. Jego niedobory są mocno odczuwalne przez cały okres wegetacyjny

Kiedy podawać bor?

Są różne szkoły aplikacji boru. Niemniej nie powinno schodzić się poniżej pewnego określonego minimum - zarówno jeśli idzie o ilość zabiegów, jak i samą dawkę. W przypadku ilości zabiegów powinniśmy przyjąć przynajmniej dwie aplikacje - jesienną i wiosenną. Aczkolwiek najlepiej wykonać po cztery zabiegi - po dwa jesienią, jak i wiosną. Dodajmy przy tym, że nie zwiększamy przy tym ilości boru, a jedynie podajemy go w dawkach dzielonych. Koszt podania boru pozostaje wówczas niezmienny, a aplikujemy go wówczas w terminach, kiedy jest najbardziej potrzebny roślinie. Sprawę ułatwia fakt, że ten mikroelement może być w większości przypadków podawany razem z fungicydami i insektycydami. Szerzej o takich mieszaninach piszemy tutaj:

Ile boru na rzepak?

Pierwsza wiosenna dawka boru powinna już zostać podana - jest aplikowana wraz z ruszeniem wegetacji wiosennej. Druga dawka podawana jest w fazie zielonego pąka. Późniejsze dokarmianie borem nie ma większego sensu.

Ile boru potrzebuje właściwie rzepak? Choć składnik ten mile widziany jest też w zbożach, to w rzepaku zapotrzebowanie na ten składnik jest nawet pięciokrotnie wyższe. Konkretnie wiosną podajemy około 0,5 kg boru na hektar. Dawkę dobrze rozbić jest na dwie porcje (50/50). Ewentualnie jeśli nie udało się wykonać zabiegu w pierwszym terminie to całą planowaną dawkę podajemy w fazie zielonego pąka. szacuje się, że zapotrzebowanie rzepaku na bor wiosną to około 450 - 600 g/ha. Przy czym podając go zwracajmy uwagę na rzeczywistą zawartość boru w danym produkcie. Dodajmy, że plantacje o największym potencjale plonowanie wymagają wyższych wartości tego składnika - wówczas aplikacja może zostać rozłożona nawet na trzy zabiegi.

Pęknięcia i deformacje liści

Uzupełnianie boru może być tym bardziej konieczne, że jego niedobory są szczególnie dokuczliwe w warunkach właśnie takiej wiosny z jaką mamy do czynienia w tym sezonie - z częstymi opadami deszczu i niskimi temperaturami.

Niedobory w odżywieniu borem zauważymy w niemal całym okresie wiosennej wegetacji. Rośliny są znacznie bardziej podatne na pękanie, zaburzeniom ulega także proces kwitnienia. Niedobory tego mikroelementu zauważymy w pierwszej kolejności na najmłodszych liściach (słaba mobilność powoduje, że bor nie jest dostarczany do nowych części rośliny). Dlatego też, jak wspominałem wyżej, tak ważna jest kilkukrotna aplikacja boru w okresie wegetacyjnym.