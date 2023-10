Sztywne terminy nawożenia azotem związane są z tzw. programem azotanowym. Przypominamy, że 20 października na gruntach ornych, mija termin stosowania nawozów azotowych mineralnych i naturalnych płynnych. W niektórych przypadkach możliwe jest późniejsze stosowanie tych nawozów na gruntach ornych.

Terminy stosowania nawozów mineralnych i naturalnych jesienią

Nawozy naturalne stałe (obornik oraz pomiot ptasi) na gruntach ornych można stosować w terminie do 31 października, a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych – 30 listopada;

Nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne (gnojowica oraz gnojówka) stosujemy na gruntach ornych do 20 października (dla niektórych gmin to 15 października albo 25 października), a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych do 31 października. Szerzej obrazuje to tabela, z zamieszczona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie tzw. programu azotanowego.

źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r.

Terminy stosowania nawozów określonych w tabeli nie dotyczą upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

Elastyczne terminy stosowania nawozów. Do kiedy i w jakich przypadkach?

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych w terminie późniejszym - jednak nie później niż do końca listopada. Nie można również nawozić w przypadku, kiedy gleba jest zamarznięta, zalana lub nasycona wodą, bądź przykryta śniegiem.

Elastyczny termin stosowania nawozów jest możliwy przy wystąpieniu:

-niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – w tych sytuacjach graniczny termin stosowania nawozów to 30 listopada; przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków;

-w przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni.

W takich wypadkach dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach mineralnych dla zakładanych upraw, nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.