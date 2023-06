O tym rozmawialiśmy z Piotrem Kotowskim z Timac Agro Polska na tegorocznej Panoramie Pól Timac Agro 2023 w Śremie.

Na pytanie o to jak realizować program dokarmiania dolistnego w czasie przewidywanej suszy? Odpowiedział Kotowski zdecydowanie – przede wszystkim trzeba to robić ostrożnie.

- W momencie kiedy mamy niedobór wody i kiedy do tego zaczynają się pojawiać wysokie temperatury, kiedy łan się na nagrzewa to z całą pewnością należy zwracać uwagę na to, aby przede wszystkim zrobić to w dobrej praktyce rolniczej. Czyli na pewno nie robimy tego w pełnym dniu, tylko robimy to albo bardzo wcześnie albo późnym wieczorem – przypomina Kotowski