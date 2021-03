Dokarmianie nalistne fosforem

Fosfor wysiany pogłównie nie przenika do głębszych warstw gleby, dlatego jeśli zachodzi potrzeba dostarczenia go w tym okresie roślinom, to trzeba sięgnąć po nawozy nalistne. Ich asortyment jest bardzo bogaty.

Fosfor w organizmie roślinnym pełni rolę bardziej uniwersalną niż inne składniki. Stanowi on nie tylko niezbędny składnik szeregu związków organicznych, wielu enzymów, ale za pośrednictwem wysokoenergetycznych związków fosforanowych typu ADP i ATP staje się głównym przenośnikiem i akumulatorem energii w procesach biochemicznych. Dzięki tym związkom energia wyzwalana w procesach egzoenergetycznych nie ulega całkowitemu rozproszeniu, lecz w znacznej ilości zostaje przechowana i może być zużyta w procesach endoenergetycznych. Dzięki temu wydajność energetyczna procesów biochemicznych sięga 60-70 proc. Fosfor występuje w roślinach również w postaci soli mineralnych, częściowo zdysocjonowanych.

Wybór nawozów jest duży

Nawożenie mineralne pozwala znacznie zwiększyć zawartość fosforu w roślinach, szczególnie w początkowym okresie wegetacji. Natomiast w miarę dojrzewania roślin i owoców zawartość fosforu mineralnego maleje na korzyść organicznego. Dobre zaopatrzenie w fosfor powoduje obfity wzrost korzeni wszystkich gatunków roślin, co znacznie przyczynia się do wzrostu plonu. Fosfor również odgrywa dużą rolę w procesie dojrzewania. Na ogół przy obfitym nawożeniu fosforem można ten proces przyśpieszyć. Niedobór fosforu wśród składników pokarmowych hamuje fosforylację, a tym samym tworzenie się fosfatydów, kwasów nukleinowych i białek, w wyniku czego następują zaburzenia w przemianie materii i zahamowanie wzrostu. Objawy niedostatku fosforu w glebie są dość różnorodne u poszczególnych gatunków roślin. Szybkość, z jaką się pojawiają, zależna jest od stopnia niedoboru tego składnika. Pobieranie fosforu przez rośliny odbywa się z całej warstwy gleby objętej korzeniami. Intensywność pobierania fosforu z różnych głębokości zmienia się jednak ciągle i związana jest z uwilgotnieniem gleby i jej temperaturą. Jeżeli okres wiosenny jest niesprzyjający w pobieraniu fosforu z gleby, ze względu np. na niską temperaturę gleby poniżej 12°C, to można uzupełnić ten składnik po ruszeniu wegetacji roślin poprzez nawożenie dolistne, stosując np. Fostar lub Fos-Calvit bądź Seniphos i jeszcze wiele innych.

Fosfor jest jednym z pierwiastków niezbędnych roślinie w całym okresie jej wzrostu i rozwoju. Słabe zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek szczególnie ujawnia się w okresach krytycznych. Rośliny ozime duże zapotrzebowanie na fosfor wykazują w trzech okresach wegetacji, a mianowicie w trakcie wzrostu początkowego, wiosennego ruszenia wegetacji oraz w fazie zawiązywania i wzrostu nasion. W dwóch pierwszych okresach rośliny wymagają fosforu z łatwo dostępnych źródeł, w trzecim natomiast pobierają fosfor głównie z zasobów glebowych.

Aktualna sytuacja

Minionej jesieni spadek temperatury gleby poniżej 12°C zmniejszył roślinom dostępność fosforu z gleby o 70 proc. Przy utrzymujących się jednocześnie sprzyjających wegetacji ogólnych warunkach pogodowych wywołało to pojawienie się na oziminach (zwłaszcza rzepaku) objawów niedoboru fosforu. Takie zjawisko jest bardzo niekorzystne dla młodych roślin, gdyż znacznie ogranicza rozwój systemu korzeniowego.

W warunkach późnej jesieni nawożenie doglebowe jest mało skuteczne, ponieważ w przypadku szybkiego nadejścia zimy, rośliny nie zdążą nawet pobrać składników pokarmowych. Dlatego jedynym sensownym rozwiązaniem jest wiosenne dokarmianie nalistne, dające największą szansę na wykorzystanie zastosowanych pierwiastków przez rzepak.

Rzepak jest rośliną o dużym zapotrzebowaniu na fosfor. Z plonem 1 t nasion i odpowiednią masą słomy przeciętnie pobiera 25 kg tego pierwiastka. Na całym świecie fosfor jest często czynnikiem ograniczającym plon. Kraje europejskie poznają na nowo znaczenie tego składnika wobec zmniejszającej się zasobności gleb w ten właśnie składnik. Z kolei pszenica ozima na wytworzenie tony plonu głównego (ziarna) wraz z odpowiednim plonem ubocznym (słoma) pobiera przeciętnie 10 kg fosforu (P2O5).