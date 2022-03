Dostępność i ceny nawozów mikroelementowych

Czy w nadchodzącym sezonie rolnicy będą musieli martwić się o dostępność i wzrost cen nawozów mikroelementowych? Zapytaliśmy o to przedstawiciela jednego z producentów tego typu produktów.

Najpierw pandemia koronawirusa i związane z nią lockdown'y, teraz agresja Rosji na Ukrainę. Wydarzenia mające miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat skutecznie zaburzyły dotychczasowy ład na świecie powodując galopującą inflację, wzrost cen nawozów azotowych, destabilizację rynku płodów rolnych, a także przerywając łańcuchy dostaw w wielu branżach. Czy branży nawozów mikroelementowych również dotyczy destabilizacja?

- Generalnie udaje się utrzymać ciągłość produkcji w chelatach mikroelementowych - zapewnia nasz rozmówca Adam Nawrocki, prezes zarządu firmy ADOB.

Tanio już było

Wykluczenie Federacji Rosyjskiej, jako głównego dostawcy wszystkich składników pokarmowych niezbędnych w uprawach rolniczych, po akcie agresji na Ukrainę ze światowego handlu już wpłynęło na wzrost cen nawozów - podrożały nawozy wieloskładnikowe i fosforowo-potasowe. A co się dzieje na rynku nawozów mikroelementowych?

- Wojna w Ukrainie wpłynie z pewnością na wzrost cen metali mikroelementowych, których Rosja jest jednym z producentów i już widać to na giełdach światowych. Metale te są surowcami do produkcji tlenków, siarczanów, wodorotlenków bądź węglanów, które są surowcami używanymi do produkcji schelatyzowanych mikroelementów - tłumaczy Adam Nawrocki.

Co wpływa na cenę?

Rolnicy już informują nas o wzroście cen nawozów mikroelementowych. Jeden z gospodarzy z okolic Konina, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku za 5l opakowanie nawozu zawierającego związku manganu oraz miedzi zapłacił kolejno 53 i 61 zł. Jak dodaje, aktualnie za te same produkty musi zapłacić ok. 90 zł.

- Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynek chelatów jest brak czynników chelatyzujących na rynkach globalnych, wynikający z braku etylenodiaminy, podstawowego surowca do ich produkcji - wyjaśnia Adam Nawrocki. - Europejscy producenci nie inwestowali w ten sektor od dziesięcioleci i przy braku dostaw z Chin ceny na czynniki chelatyzujące wzrosły ok. 100-200 proc., co ma odbicie w cenach schelatyzowanych mikroleementów na światowych rynkach.

Jak widać aktualna sytuacja nie napawa nikogo optymizmem - w impasie znaleźli się zarówno producenci, jak i rolnicy. Spytaliśmy naszego rozmówcę, czy można liczyć na jakieś drobne przetasowanie kart.

- Nie widać żadnych oznak na poprawę sytuacji w najbliższej perspektywie - usłyszeliśmy w odpowiedzi.