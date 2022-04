W dobie rekordowo drogich nawozów mineralnych powszechnie wróciliśmy do tradycyjnych rozwiązań nawożenia naturalnego czy organicznego. Na wygranej pozycji są rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, natomiast pozostali przekonali się często, że wzrost cen dotyczy również popularnego obornika. Jak zmieniła się sytuacja na rynku? Ile kosztowało nawożenie naturalne pod ziemniaki czy kukurydzę?

W związku z dużym popytem i wszechobecnym wzrostem cen podrożał również obornik.

Za pomiot czy obornik koński i owczy sprzedawcy oczekują często już ponad 100 zł/t.

Drogie paliwa to większy koszt transportu i nawożenia, dlatego warto szukać obornika u pobliskich dostawców.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy dynamicznie rosnące zainteresowanie wszelkimi alternatywami dla nawożenia mineralnego. W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta nawozy mineralne zastosowane zostały często w minimalnych dawkach dla zbilansowania składników pokarmowych, a nadmiar obornika czy gnojowicy stawał się wartościową pozycją w budżecie. Duży popyt, jak również wzrost cen wszelkich produktów, w tym paliwa, również w przypadku nawozów naturalnych przyczyniły się do zwiększenia kosztów nawożenia.

Obornik droższy niż przed rokiem

Obornik, zwłaszcza bydlęcy, jest najpopularniejszym z nawozów naturalnych. Według danych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, rok temu musieliśmy za niego zapłacić średnio 45 zł/t, podczas gdy obecnie jest to 60 zł/t. Z kolei oferty na ogólnopolskich portalach ogłoszeniowych opiewają na kwoty średnio 70 zł/t obornika bydlęcego, gdzie jeszcze pół roku temu było to około 50 zł/t.

W przypadku pomiotu kurzego, według Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego średnia cena w kwietniu 2021 wynosiła 55 zł/t, a obecnie trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 65 zł/t. Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu pomiot można było kupić za 20-30 zł/t. Z kolei oferty na portalach ogłoszeniowych opiewają na kwotę dochodzącą do 100 zł/t. Co ciekawe, najbardziej wartościowe pod względem składu oborniki owcze i końskie, osiągają w ogłoszeniach ceny 120-130 zł/t.

Pełna dawka obornika to, zależnie od składu, około 30-35 t/ha. Nieco inaczej wygląda to w kwestii pomiotu. Oznacza to, że cenę tony trzeba pomnożyć razy 30, a wtedy okazuje się, że różnica zaledwie kilku złotych na tonie ma ogromne znaczenie w skali całego gospodarstwa. Na przykładzie obornika bydlęcego- jeśli rok temu płaciliśmy 45 zł/t to koszt zakupu pełnej dawki, przyjmijmy dla równego rachunku 30 t/ha, wyniósł 1350 zł. Przy średniej cenie wg KPODR będzie to obecnie 1800 zł, a obornik zakupiony z przeciętnego internetowego ogłoszenia będzie nas kosztował aż 2100 zł/ha.

Drogie paliwo to wyższy koszt nawożenia

W przypadku nawozów naturalnych, jak również organicznych, musimy liczyć się z dawkami wynoszącymi kilkadziesiąt ton na hektar. Przykładowo 10-tonowym rozrzutnikiem czy 10-metrowym wozem asenizacyjnym na każdy hektar pola musimy jechać 3-4 razy, a to przy większych odległościach oznacza duże zużycie paliwa. Kosztowny jest też załadunek. Ładowarka czy ciągnik z ładowaczem mają w przypadku obornika nieporównywalnie więcej pracy niż przy załadunku big-bagów. Ekstremalnie drogie paliwa powodują, że z każdą godziną pracy z naszej kieszeni ubywają dużo wyższe kwoty niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Opłacalność nawożenia obornikiem

Kupując drogi obornik i spalając przy jego rozwożeniu drogie paliwo warto wziąć do ręki kalkulator. Oczywiście nawozy naturalne czy organiczne to nie tylko duża dawka makro- i mikroelementów, ale też cenna materia organiczna, której w nawozach mineralnych próżno szukać.

Niemniej jednak w tych trudnych czasach warto liczyć koszty, a także dobrze żyć z sąsiadami prowadzącymi produkcję zwierzęcą. Często okazuje się, że przywiezienie dużej ilości obornika od odległego dostawcy wygeneruje sumarycznie większy koszt niż zakup nawozu mineralnego.

Kupując obornik warto też pamiętać o dopełnieniu formalności przy zawieraniu transakcji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wymiany za słomę. W Internecie można znaleźć wzór umowy zbycia nawozu naturalnego. Wpisuje się w niej m.in. dane zbywającego i nabywającego, rodzaj nawozu, jego ilość czy zawartość azotu oraz formę rozliczenia. Dokument jest nam potrzebny np. podczas kontroli z tytułu realizacji programu azotanowego.