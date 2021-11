Drogie nawozy. Jaka jest ich jakość?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa od niedawna ma nowe zadanie. Prowadzi kontrolę w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych jako „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin. Jak te kontrole przebiegają w sytuacji, kiedy ceny nawozów galopują?

Zapytaliśmy o to Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który był gościem konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021”.

- Inspekcja po nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów. Są to kontrole planowane, które polegają na sprawdzeniu prawidłowości wprowadzania do obrotu, czyli sprawdzenie dokumentacji, sposobu przechowywania i oferowania nawozów. Ale przede wszystkim sprawdzenie jakości – mówił farmer.pl Chodkowski.

Podkreśla, że ważne jest, aby rolnicy, którzy nabywają nawozy, mieli pewność, że spełniają one odpowiednie parametry i zawierają te składniki pokarmowe, które są deklarowane. Pobierane próbki badane są w laboratoriach stacji chemiczno-rolniczych.

Czy właśnie teraz, w związku z wysokimi cenami nawozów, zdarzają się nadużycia?

- Wszędzie tam, gdzie rynek jest rynkiem popytowym. Jest duże zapotrzebowanie, są wysokie ceny pojawia się pokusa wprowadzenia produktów o niewłaściwej jakości, czy zafałszowanych – wyjaśnia Andrzej Chodkowski.

Więcej w wideo poniżej.