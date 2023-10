O nawozach powiedziano już wiele, bo i rynek nawozowy jest zupełnie odrealniony w stosunku do cen w rolnictwie. Ale trzeba ciągle przypominać, że dzieje się nie tak jak powinno. Obecny rok oraz poprzedni charakteryzują się najniższym poziomem siły nabywczej płodów rolnych od lat.

Płody rolne nie mają najniższych cen w historii, ale nigdy nie były tak mało warte

Pod koniec 2021 roku nawozy zaczęły drożeć. Od tej pory w tej grupie produktowej było już tylko gorzej

Przychód w rolnictwie o niczym nie świadczy

Od niemal dwóch lat temat drogich nawozów nie schodzi z rozmów rolniczych. Niestety jest o czym rozmawiać, bo od 2021 roku mamy w zasadzie nieustającą serię podwyżek. A to, że np. saletra nie kosztuje już 5 tysięcy zł/t wiele nie zmienia, bo korelacja cen jest bez zmian fatalna i obecna należy do najgorszych w historii.

Ceny pszenicy, kukurydzy czy rzepaku nie są co prawda najniższe w ciągu ostatniej dekady, ale siła nabywcza jest już bardzo niska - ten oraz poprzedni rok dobitnie wskazują, że przychód w rolnictwie nie jest absolutnie żadną wykładnią sytuacji w branży. Co zostaje z bardzo wysokich cen z poprzedniego roku, jeśli pieniądze zostały szybko zamienione na rekordowo drogie nawozy? Co z tego, że pszenica przecież jest przecież droższa o jakieś 200 zł/t niż w 2016 roku, skoro wówczas nawozy azotowe były przynajmniej dwukrotnie niżej wyceniane?

Obecny i poprzedni rok już są najgorsze od lat, a siła nabywcza płodów rolnych najniższa

Poprzedni rok był wyjątkowy. Płaciło niemal wszystko. Ale rynek środków do produkcji nie pozostawał obojętny. Podrożały nasiona i skokowo nawozy. Z wypracowanego zysku w dwuleciu nie zostało nic. Choć ceny płodów rolnych rok temu były wysokie to dochody netto zjadane były przez wysokie ceny środków do produkcji rolnej, a przede wszystkim nawozy.

Korelacja cen pszenicy i saletry 34% w latach 2016 - 2023. Ceny z 30 października we wskazanym okresie. Opracował Karol Bogacz.

Zwróćmy uwagę, że o ile rynek szybko reaguje na wyższe ceny płodów rolnych, to już ich drastyczny spadek nie ma znaczącego wpływu na zmiany cen. Co prawda koszty środków do produkcji rolnej nie w każdym przypadku są bezpośrednio skorelowane z cenami surowca sprzedawanego przez rolników, ale często trudno znaleźć uzasadnienie dla wysokiego pułapu cenowego.

W 2020 roku by zakupić pod koniec października tonę saletry trzeba było sprzedać 1,14 t pszenicy. Okazuje się, że w ostatnich 7 latach był to być może najlepszy sezon.

Drugi rok z rzędu na zakup tony najpopularniejszego azotu trzeba przeznaczyć więcej niż dwie tony pszenicy.

Ile pszenicy trzeba było sprzedać na koniec października w latach 2016 - 2023 by w tym czasie zakupić tonę saletry amonowej? Ilość podana w tonach. Opracował Karol Bogacz.

Płody rolne nic nie warte?

Ceny zmieniają się obecnie każdego dnia. Zboża są na niskim poziomie cenowym, a ewentualne drgnięcia o 10 - 20 zł w jedną czy drugą stronę niewiele zmieniają jeśli chodzi o sytuację na rynku. Tymczasem nawozy drożeją, na rynku są już braki. Kiedy to się zatrzyma? Obecnie około 2,5 t pszenicy trzeba sprzedać, by zakupić tonę saletry amonowej. Na zakup NPK 6-20-30 trzeba przeznaczyć nawet 4 tony. Wstępne kalkulacje uprawy kukurydzy już w tej chwili wskazują na wysokie koszty produkcji i niską rentowność. Jeśli ceny utrzymają się na dotychczasowym poziomie dopiero 9 - 10 ton ziarna będzie zwracać nakłady. Tylko ponownie - wśród głównych upraw wszystkie wiążą się aktualnie z wysokiem progiem koniecznym do zwrotu nakładów.

Zrozumiałe jest, że producenci odczuwają podwyżki w różnych segmentach bezpośrednio wpływających na koszt produkcji, jak choćby ceny energii, paliwa czy wyższe koszty pracownicze.

Problem jest jednak taki, że rynek działa jednokierunkowo. Koszty rosną rolnikom, ale ci muszą się dostosować do cen proponowanych przez rynek. Jako jedyna branża na świecie nie jesteśmy w stanie reagować na zmiany cen - nie opłaca się? Trudno, i tak coś trzeba zrobić z wyprodukowanym towarem. I wszyscy w ten sposób podchodzą do cen w rolnictwie. Wiedzą, że rolnik nie jest w stanie w prosty sposób zrezygnować z produkcji.

Gospodarstwa nie da się "zwinąć" z dnia na dzień

W komentarzach czasem pojawiają się opinie, że nie widać tego kryzysu, że rolnicy walczą na przetargach o ziemię etc. Tylko co wobec tego zrobić? "Zwinąć" gospodarstwo z dnia na dzień? W gospodarstwach, gdzie poczyniono ogromne inwestycje, do spłaty jest masa kredytów, a jednocześnie poświęcono na rozwój spory kawałek życia nie da się tak po prostu zrezygnować z rolnictwa. Niestety - ten biznes trzeba prowadzić i w miarę z jak najmniejszym uszczerbkiem przejść trudny czas. Gospodarstwo to nie piaskownica - zabieramy zabawki i po sprawie. Inwestycje są rozłożone w czasie. A nawet jeśli ktoś podejmie decyzję o likwidacji gospodarstwa to często jakiekolwiek decyzje związane ze sprzedażą chociażby ziemi muszą być konsultowane z bankami i szeregiem instytucji.

W gospodarstwach musimy optymalizować produkcję, bez tego się nie obejdzie. Trzeba robić swoje, ale do kosztów trzeba podchodzić z ogromną rozwagą i ostrożnością.

Natomiast sytuacja do jakiej doprowadzone zostało rolnictwo musi być omawiana, bo takiego kryzysu - dodajmy że już drugi rok z rzędu - nie było od bardzo dawna.