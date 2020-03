Druga dawka azotu w pszenicy – czym i ile?

Czas na drugą dawkę nawozów azotowych w zbożach ozimych. Zapytaliśmy eksperta, co i ile podać? Wielkości te zależą od stanu roślin. Nie ma jednoznacznej i ogólnej odpowiedzi.

Jak już pisaliśmy na portalu farmer.pl podanie drugiej dawki nawozów azotowych w zbożach ozimych wykonuje się w fazie końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Tam gdzie łany są gęste i dobrze odżywione można zdecydować się na jej opóźnienie do fazy drugiego kolanka. Ale w sytuacji suszy jest to ryzykowne, a taki niestety scenariusz raczej „rysuje się” na najbliższy czas.

Jak zatem nawozić rośliny?

- Dobór nawozu i dawka zależą od stanu plantacji. Jeśli zboże jest dobrze rozkrzewione, bez objawów niedoboru, można zastosować przynajmniej część dawki w formie amidowej, która będzie działała w dłuższym przedziale czasu. Jednak odpowiednia efektywność azotu amidowego zależy od tego, czy w krótkim czasie po aplikacji wystąpią opady deszczu, a na to niestety się nie zanosi – odpowiada prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jak zaznacza specjalista, który od lat zajmuje się tą tematyką, jeśli obok niedoborów wody pojawią się wysokie temperatury w ciągu dnia, to wówczas będą następować straty azotu do atmosfery.

- W takiej sytuacji najbezpieczniej zastosować produkt zawierający formy azotu amonową i azotanową, a więc klasyczne nawozy takie jak: saletra amonowa, saletrzak, CAN 27 ewentualnie Sulfan – mówi prof. Potarzycki.

Co z plantacjami które mają małą obsadę?

- W łanach rzadkich, z niedoborami azotu, obligatoryjnie konieczna jest odpowiednia podaż azotanów, które są szybko pobierane i wpływają dodatnio na gospodarkę hormonalną roślin. W takich stanowiskach warto dokonać rozeznania czy zły stan zbóż nie wynika z niedoboru innych składników, zwłaszcza potasu i magnezu – dodaje.

O tym, że pszenica domaga się wręcz magnezu pisaliśmy już na portalu.

Co z dawkami? Kwestia ta jest bardzo indywidualna dla każdego pola.

- Należy przyjąć dość oczywistą zasadę. Jeśli pierwsza dawka azotu w zbożach była duża (na poziomie 80 – 100 kg N/ha), druga powinna być odpowiednio mniejsza i odwrotnie. Trzeba bowiem pamiętać, że w stadium BBCH 37-39 (liścia flagowego) należy jeszcze zastosować trzecią dawkę, w ilości około 6-8 kg N na 1 tonę plonu, z myślą o parametrach jakościowych ziarna. Dawka ta określana jest mianem nawożenia „na kłos”, lecz ze względu na bardzo prawdopodobny niedobór wody w glebie termin nawożenia należy przyspieszyć – mówi prof. Jarosław Potarzycki.

Rolnik, który obecnie z powodu pandemii koronawirusa (drogie środki produkcji) lub z innych względów (stanu upraw, które nie rokują wysokich plonów) może też nie zdecydować się na podanie trzech dawek i nawożenia azotowe „zamknie” na dwóch.

- Jeśli już teraz decydujemy się na rezygnację z trzeciego terminu aplikacji azotu ze zrozumiałych względów druga dawka musi uwzględnić całe zapotrzebowanie plantacji na azot, lecz zawsze w odniesieniu do założonego plonu – dodaje naukowiec.