Druga dawka azotu w zbożach ozimych a bieżąca sytuacja na polach

Brak opadów spowodował słabe pobranie azotu. Jak w takim razie zaplanować drugą dawkę azotu w zbożach? Termin aplikacji przede wszystkim w tym roku determinowany będzie warunkami pogodowymi, a te jak wiemy nie rozpieszczają i nie dają komfortu, co do podejmowania dobrych decyzji polowych.





Termin podania drugiej dawki azotu w zbożach determinują opady deszczu.

Ze względu na prognozy niektórzy rolnicy decydują się na podanie drugiej dawki nawozu w tych dniach.

Termin i ilość nawozu azotowego uzależniona jest od wielu czynników, w tym od stanu plantacji.

W obliczu deficytu opadów mało efektywne stało się nawożenie azotowe zbóż ozimych. Aby azot działał, nawóz musi się rozpuścić i przemieścić w głąb. Nadzieja na niewielką poprawę sytuacji przyspiesza decyzję części plantatorów gospodarujących w tym regionie, co do terminu aplikacji drugiej dawki azotu w zbożach.

Termin podania drugiej dawki azotu uzależniony jest od warunków pogodowych

Termin podania oraz ilość drugiej dawki azotu w zbożach ozimych uzależnione są od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę:

stan plantacji (zagęszczenie roślin, ogólna kondycja);

warunki wodne (wilgoć, prognozowane opady);

czas od podania pierwszej dawki (zwróćmy uwagę czy były od tego czasu opady deszczu);

faza rozwojowa rośliny (zaleca się podanie drugiej dawki na strzelanie w źdźbło).

Stan uprawy a II dawka azotu w zbożach

Zacznijmy od kwestii stanu uprawy. Z pewnością azot warto szybko podać na plantacje wysiewane w terminach opóźnionych - po burakach cukrowych czy późno koszonej kukurydzy na ziarno. Na takich polach często pierwsza dawka jest wysiewana nieco szybciej, aby dokrzewić rośliny. Analogicznie warto niejednokrotnie także i drugą dawką podać szybciej. W przypadku późno wysiewanych ozimin azotu trzeba często podać więcej ponieważ należy zintensyfikować ich krzewienie. W sytuacji gdy mamy do czynienia zasiewami o wysokiej gęstości roślin nie ma to większego sensu - wówczas można nieco odczekać z podaniem drugiej dawki (nawet do fazy I czy II kolanka - BBCH 31-32).

Woda rozdaje karty - bez deszczu nie ma sensu podawać nawozu

W obecnej sytuacji najważniejsze jednak są warunki wodne. De facto to one zdecydują o powodzeniu nawożenia. Tak więc jeśli od podania pierwszej dawki do teraz nie spadł żaden deszcz to mamy dwie możliwości:

w przypadku braku rozpuszczenia nawozu należy podać azot przed pierwszym spodziewanym opadem (wszak nierozpuszczony dotąd azot z pierwszej dawki stanie się także dostępny dla roślin po opadach, ale należy się spodziewać, że w zdecydowanie w mniejszym zakresie, gdyż doszło do strat gazowych);

jeśli opady były minimalne, warto uzupełnić azot na plantacjach które wymagają zintensyfikowania wzrostu i krzewienia, a na pozostałych polach należy poczekać chwilę - do czasu gdy azot z pierwszej dawki przemieści się do strefy korzeniowej.

Susza determinuje decyzje co do nawożenia

Pomimo, że w środę do Polski wdarł się chłodniejszy front z opadami to deszcze nie przeszły wszędzie. Tam gdzie opadów nie ma oczywiście nie ma sensu podawać drugiej dawki azotowej. Na południu Polski, gdzie wegetacja jest szybsza, w niektórych gospodarstwach azot na drugą dawkę jest już podawany. Wielu rolników podjęło decyzję o aplikacji N przed deszczami, które przechodziły przez południowe i centralne regiony w środowe popołudnie i noc. Nie były to duże opady, jednak poprawiły znacznie krytyczną już sytuację suszową.

Jaka strategia na II dawkę azotu?

II dawka stanowi uzupełnienie azotu startowego. W zależności od przyjętej strategii może to być:

główna dawka azotowa - w gospodarstwach gdzie z powodu suszy podano tylko 30-40 % N na start - II dawka powinna być większa od pierwszej. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy opady są naprawdę małe - wówczas można podzielić azot na zasadzie np. 40 % - 40% - 20% (ostatnia trzecia dawka jest uzupełnieniem);

pośrednia dawka N - na polach gdzie w pierwszej dawce podano N w ilości 50-60% całkowitego zapotrzebowania azotu można azot jeszcze podzielić - np 30 - 40 % teraz i 10 - 20% w późniejszych fazach rozwojowych, w zależności od potencjału rośliny;

uzupełniająca dawka - podanie całej planowanej ilości azotu (50-60% z pierwszej dawki i cała reszta teraz) - jest to dobre rozwiązanie na ciężkich ziemiach, ale musimy liczyć na solidne opady deszczu.