Jesteśmy u progu wiosennego sezonu nawozowego, stąd ostatnie tygodnie aby zastanowić się nad strategią nawozową ozimin. W dobie drogich nawozów szalenie ważna jest dbałość o każdy kilogram wprowadzonego do gleby składnika. Jakimi działaniami można nieco zaoszczędzić na nawożeniu? Jak to robić w praktyce?

Już 15 lutego 2023 roku w Gniewie w województwie pomorskim (Zamek Gniew) odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu Kierunek Innowacja.

Za oknem na polach uprawnych, w wielu regionach śnieg, a gleba jest powierzchniowo zmarznięta, z drugiej strony nadal czekamy na opublikowanie, a następnie uprawomocnienie aktualizacji tzw. programu azotanowego w Dzienniku Ustaw. Po wejściu przepisów w życie pojawią się możliwości wyjechania azotem już w lutym. Póki co rolnicy zarówno oficjalnie jak i z powodów racjonalnych nie mogą jeszcze nawozić azotem swoich pól.

To jednak dobry czas, aby jeszcze raz się zastanowić nad strategią nawozową ozimin. Choć jeszcze nie jest znany stan ozimin oraz to w jakiej kondycji wznowią wegetacje, to na pewno cena za nawozy stanowi dziś ważny czynnik decydujący o poziomie i zakresie nawożenia upraw.

Nikt także nie zaprzeczy, że to właśnie nawożenie jest największym kosztem w produkcji roślinnej. Czy da się na nim zaoszczędzić i jak to zrobić?

Rad i wskazówek w tym zakresie udzielał będzie 15 lutego 2023 r. w miejscowości Gniew (woj. pomorskie) na naszej konferencji: Kierunek Innowacja prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki z Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Trzeba zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin

Podczas wydarzenia naukowiec podpowie jak przygotować się do nawożenia ozimin, na jakie elementy zwrócić uwagę, aby poprawić efektywność wykorzystania azotu oraz pozostałych makroskładników. Jego zdaniem jednak roślin nie da się oszukać:

- Roślina ma swoje potrzeby pokarmowe, które musi spełnić. W przeciwnym razie nie zrealizuje potencjału plonotwórczego. Dlatego nie warto jej oszukiwać, licząc, że jakoś sobie poradzi – mówi w rozmowe z redakcją prof. Potarzycki.

Gleba musi być przebadana

Zdaniem eksperta w dzisiejszych czasach tym bardziej nie warto działać „po omacku”. Takie postępowanie może bowiem sporo kosztować.

- Z tego powodu w trudnych czasach podstawą powinna być diagnoza gleby. Takie podejście jest mniej kosztowne, a wynik może okazać się zaskakujący i pozwolić na oszczędności – mówi.

Jak dodaje: - Niestety nie wszystko można oznaczyć, niektóre zasoby trzeba oszacować. Nie unikniemy wizyty na polu – nawet najlepszy test glebowy nie zastąpi lustracji, warto o tym pamiętać.

Jak sięgać po zapasy azotu glebowego?

Prelegent wyjaśniać będzie także słuchaczom jak wyposażyć roślinę na przyszłość, po to by mogła szukać azotu residualnego czyli glebowego (a może być go całkiem dużo). Następnie omówi ważną rolę pozostałych składników pokarmowych, które odgrywają szczególne znaczenie kiedy roślina jest na głodzie azotowym, co w tym roku może zdarzyć się w wielu gospodarstwach.

- Poszukamy odpowiedzi, na które składniki trzeba zwrócić szczególną uwagę. W tym kontekście będzie także o tym jak nie burzyć hierarchii ważności składników – dodaje prof. Potarzycki.

Zainteresowany jesteś tymi zagadnieniami? Zapraszamy 15 lutego br. na zamek Gniew, na godz. 9.00 na konferencje: Kierunek Innowacja.

