Efektywność nawożenia azotem

Azot jest jednym z najważniejszych składników plonotwórczych. Pokrycie zapotrzebowania roślin na ten pierwiastek jest podstawą uzyskania optymalnej struktury plonu ziarna o dobrej jakości.

Wyniki doświadczeń wykazują, że warunki glebowe i klimatyczne Polski pozwalają na uzyskiwanie przynajmniej dwukrotnie wyższych plonów pszenicy w stosunku do obecnie uzyskiwanych i to ziarna spełniającego wszelkie wymagane normy jakościowe. Konieczne jest jednak przestrzeganie pewnego reżimu technologicznego w uprawie tego gatunku. Największy wpływ na końcowy efekt uprawy pszenicy ma nawożenie i stanowi ono 12-17 proc. kosztów ogólnych.

Pszenica ozima na wytworzenie tony ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy pobiera: 23 kg N, 10 kg P2O5, 20 kg K2O, 5 kg CaO, 4 kg MgO. Spośród tych składników największy wpływ na wysokość i jakość uzyskiwanych plonów ma azot. Przy plonie 6 t ziarna z ha pszenica pobiera ok. 140 kg N. Efektywność nawożenia tym składnikiem zależy jednak od wielu czynników, m.in. od warunków siedliskowych, ilości i rozkładu opadów, odmiany oraz terminu nawożenia i podziału na dawki.

ODCZYN I ZASOBNOŚĆ GLEBY

Odczyn i zasobność gleby warunkują pobieranie i przetwarzanie azotu w plon oraz kształtują wykorzystanie dostępnych zasobów wody i N. Obniżenie wartości pH gleby poniżej poziomu optymalnego dla azotu (pH 6-8) prowadzi do szybkiego spadku jego efektywności plonotwórczej. Przy pH < 4,8 występują zakłócenia w jego pobieraniu i znaczne ograniczenie efektywności nawożenia. Nasilają się również straty N. Obserwowany przyrost plonów pod wpływem aplikacji wapna nawozowego jest w głównej mierze wynikiem poprawy warunków wzrostu systemu korzeniowego oraz polepszenia właściwości środowiska glebowego (fizycznych, chemicznych i biologicznych), co przyczynia się do lepszego wykorzystania wszystkich składników pokarmowych, w tym oczywiście także azotu.

FORMA AZOTU W NAWOZIE

Azot efektywnie oddziałuje na plon, jeśli zsynchronizujemy uwalnianie dostępnych jego form z dynamiką pobierania, a tym samym zapewnimy optymalne zaopatrzenie roślin w N w krytycznych fazach formowania plonu. Wczesną wiosną na pszenicę ozimą można stosować saletrę amonową lub mocznik. Mocznik pobierany jest jednak wolniej, co powoduje, że jest dłużej dostępny dla roślin i w normalnych warunkach stanowi to jego zaletę. Jeżeli jednak pszenica słabo przezimowała i chcemy ją pobudzić do krzewienia, wtedy korzystniej jest w pierwszej dawce zastosować saletrę amonową, a w drugiej mocznik.

TERMINY I DAWKI

Podział nawożenia azotem na dawki z jednej strony umożliwia dostosowanie podaży pierwiastka do wymagań roślin, ich tempa wzrostu i stadiów rozwojowych, a z drugiej strony daje możliwość korygowania formy nawozu azotowego w trakcie sezonu wegetacyjnego w zależności od potrzeb łanu i przebiegu pogody.

Ważne jest, aby kolejne dawki azotu dostatecznie wyprzedzały okresy największej wrażliwości roślin na odżywienie tym składnikiem, a ilość stosowanego składnika powinna wynikać z zapotrzebowania rośliny na azot w danej fazie rozwoju.

OCHRONA PRZED CHWASTAMI, PATOGENAMI I SZKODNIKAMI

Chwasty stanowią konkurencję dla roślin uprawnych w stosunku do wody, światła oraz składników pokarmowych, szczególnie tych bardziej labilnych jak N, w fazach formowania plonu. Choroby i szkodniki także należą do grupy biologicznych czynników ograniczających wzrost i plonowanie roślin. Przy czym wyraźnie korzystniejszy efekt plonotwórczy azotu można otrzymać, gdy w pierwszej kolejności chronimy organy absorpcji składników pokarmowych (korzenie) oraz zapewnimy dostateczne zaopatrzenie roślin w składniki zwiększające szybkość przemian azotu w białka (K, Mg, S) czy mechaniczną odporność na infekcję i/lub atak szkodników (Ca, B, Cu).