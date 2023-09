Wraz z postępującymi żniwami, na polach pojawiają się także rozrzutniki z obornikiem. Przypominamy, że w sytuacji zgłoszenia praktyki w ramach ekoschematu: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji obowiązuje kilka ważnych zasad. Jakich?

Rolnik w ramach ekoschematu musi wymieszać obornik z glebą, przy czym zabieg przyorania obornika uznaje się za równoważny z jego wymieszaniem z glebą. Rolnik ma na to 12 godzin od momentu rozpoczęcia wywożenia obornika.

Dopuszczalne jest zarówno wiosenne jak i ,,pożniwne” stosowanie tej praktyki w kontekście łączenia jej czy następstwa praktyki ,,Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”.

Jak po żniwach realizować ekoschemat?

W tej kwestii nie wiele się zmieniło. Podobnie jak w rozdaniu wiosennym: Rolnik na potwierdzenie realizacji praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, przesyła z wykorzystaniem aplikacji Mobilna ARiMR, udostępnionej przez Agencję, zdjęcia geotagowane potwierdzające realizację praktyki w wymaganym czasie, na podstawie których jest możliwe potwierdzenie zrealizowania praktyki.

Jak nie zdjęcie to oświadczenie

W tym roku w przypadku, gdy rolnik nie może wykonać lub przesłać zdjęcia geotagowanego może złożyć do ARiMR oświadczenie o wykonaniu praktyki, którego wzór zamieszczony jest na stronie ARiMR.

W oświadczeniu trzeba zaznaczyć numer i powierzchnia działki na której realizowana jest praktyka zgodnie z wnioskiem. Datę i godzinę rozpoczęcia aplikacji, i datę i godzinę zakończenia wymieszania obornika.

Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin Wzór oświadczenia Źródło: ARiMR

Przypominamy, że zabieg trzeba odnotować w Rejestrze

Rolnik, który realizuje ten ekoschemat musi również prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, z którego zapisów wynika, że praktyka została terminowo wykonana.

W rejestrze musi odnotować praktycznie te same dane co w oświadczeniu powyżej. Rejestr powinien mieć rolnik na stanie gospodarstwa i pokazać go w razie kontroli na miejscu.

Pamiętaj o umowie, gdy nie produkujesz obornika

W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył obornik (kupił, dokonał wymiany) jest zobowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup obornika lub inny dokument potwierdzający jego nabycie. Wzór umowy również można znaleźć w Internecie. Taką umowę powinien mieć na stanie zarówno zbywający obornik jak i nabywający.

Dawka nie większa niż 170kgN/ha

Stosowanie obornika należy także odnotować w wielu innych praktykach. Obornik zawiera azot, stąd kłaniają się tu obowiązki wynikające z Programu azotanowego (plan nawożenia azotem). Jeśli gospodarstwo dodatkowo realizuje ekoschemat związany z Opracowaniem i przestrzeganiem planu nawozowego, także musi wypełnić Rejestr agrotechniczny z tego tytułu i stosowanie obornika także odnotować w tym dokumencie.

Należy także pamiętać, że obornik, obornikowi nie równy, stąd jeśli nie znana jest wartość nawozowa obornika, to warto przestrzegać ile średnio azotu wprowadza się do gleby wraz z tym nawozem naturalnym. Generalnie wg Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne art. 105 ust. 1 roczna dawka odchodów zwierzęcych (nawozów naturalnych) wykorzystywanych rolniczo nie może przekroczyć więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Dlatego przykładowo obornik bydlęcy, który zawiera mniej więcej 0,5 % azotu nie powinien być stosowany w większej dawce niż 33t/ha.