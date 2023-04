Wiele wskazuje na to, że najchętniej rolnicy będą wchodzić w ekoschemat rolnictwo węglowe. Składa się on z 8 praktyk, które można ze sobą łączyć w określonej konfiguracji. Jak się okazuje łączenie praktyk wymaga od rolnika pewnej strategii i są pewne wykluczenia.

Jak łączyć ekoschematy oraz praktyki chcąc realizować ekoschemat: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi?

Jak zbierać punkty w tym ekoschemacie, aby uzyskać jak najwyższą płatność końcową? Które praktyki można ze sobą łączyć, a które się wykluczają?

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi to ekoschemat oparty o system punktowy. Oznacza to, że rolnik, który chcąc uzyskać dofinansowanie za ten jednoroczny i dobrowolny ekoschemat musi uzyskać określoną liczbę punktów. Dlatego zanim zdecyduje się na realizację tego ekoschematu musi najpierw przeliczyć czy przekroczy minimalny próg wejścia.

Pamiętać należy bowiem warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki. Co to oznacza w praktyce?

Jak wyliczyć minimalną liczbę punktów, czyli tzw. próg wejścia w ekoschemat: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi?

Warto wiedzieć, że automatycznie wylicza to aplikacja eWniosekPlus. Na skróty i orientacyjnie można to wyliczyć z prostego wzoru:

Powierzchnia użytków rolnych x 1,25 = MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

Znając ten próg wybieramy z listy poniższych praktyk te, które jesteśmy w stanie spełnić w gospodarstwie. Następnie dodajemy punkty za poszczególne praktyki realizowane na danych działkach i otrzymamy planowaną liczbę punktów. 1 punkt to około 100 zł/ha.

Co ważne, stawki są orientacyjne. Ostateczna stawka płatności jest uzależniona od liczby złożonych wniosków oraz kursu euro. W przypadku wyliczania stawek informacja ta podawana jest w październiku bieżącego roku.

Łączenie praktyk na jednej działce rolnej

Schemat łączenia ekoschematów krąży już od dłuższego czasu. Mało kto jednak zastanawiał się nad interpretacją tej grafiki i jak to będzie wyglądało w praktyce.

Obecnie coraz więcej rolników dostaje przysłowiowego „olśnienia”, gdyż okazuje się, że pewne praktyki nie mogą zostać ze sobą łączone.

Wielu rolników zastanawia się jakie praktyki można łączyć ze sobą na jednej działce rolnej, aby sumarycznie zdobyć jak największą liczbę punktów. Oczywiście niektóre praktyki się wykluczają, co z góry wydaje się być logicznym. W niektórych przypadkach jednak nie do końca to bywa zrozumiałe, bo agrotechniczne mogło by to zafunkcjonować.

Według poniższej tabeli opracowanej przez CDR nie można na jednej działce w danym roku łączyć np. wymieszania obornika przez 12 h z wymieszaniem słomy albo z uproszczonym systemem uprawy. Jeśli rolnik uprawia glebę bezorkowo i chce wnioskować o tą praktykę, to już nie może wnioskować o wymieszanie słomy z glebą czy wymieszanie obornika oraz za siew międzyplonów. Te praktyki przecież często funkcjonują w obrębie realizacji uprawy uproszczonej.

Warto także, tu zaznaczyć, że w przypadku realizacji praktyki uproszczone systemy uprawy, słoma nie powinna być zebrana z pola, a pozostawiona na polu. To może stać się krzywdzące w przypadku gospodarstw z inwentarzem żywym. Tam słoma jest zbierana, a wraca jako obornik. Choć rolnik praktykuje uproszczone systemy uprawy nie powinien sięgnąć w tym przypadku po punkty za bezorkę. Może jednak realizować inne praktyki takie jak: wymieszanie słomy z glebą (2 pkt) + wymieszanie obornika (2pkt), czyli w sumie dostanie 4 pkt. a więc równowartość realizacji praktyki uprawy uproszczonej. W tym drugim przypadku może jednak sięgnąć jeszcze po punkty za międzyplony, co daje mu dodatkowe 5 pkt. za ich utrzymanie na polu.

Także zdobywanie punktów za ekoschemat rolnictwo węglowe wymaga strategicznego myślenia. Rezygnacja z wnioskowania o jedną praktykę na poczet 3 innych może okazać się bardziej korzystną finansowo dla rolnika.

Obrazowo, jak można łączyć ekoschematy oraz praktyki wraz z obowiązującymi stawkami przedstawia to poniższa tabela opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.