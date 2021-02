Fosfarm – nowa linia nawozów od Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych.

Nowa linia została opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty. Czyli przez kogo? Już wyjaśniamy: jak poinformowano na konferencji prasowej, równocześnie z poszerzeniem oferty nawozowej, spółka znana dotychczas jako Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., będzie teraz prowadzić działalność pod marką Grupy Azoty jako Grupa Azoty „Fosfory” sp. z o.o. Celem rebrandingu jest pełna integracja spółki z Grupą Azoty oraz wykorzystanie siły marki do zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Skład fosfarmu, Konferencja prasowa Grupa Azoty S.A

Fosfarm to linia nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Są too nawozy wzbogacone w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Co warto podkreślić, zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki, w całości pochodzą z zasobów odnawialnych.

Jacek Janiszek – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Puławy

Jak przyznał w czasie konferencji Jacek Janiszek – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Puławy, wprowadzane przez firmę nowe formuły nawozów umożliwią producentom rolnym nie tylko dostosowywanie się do obowiązujących przepisów oraz wymogów środowiskowych, ale także do wymogów związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

- Europejski Zielony Ład nie jest dzisiaj dla Grupy Azoty wyzwaniem, któremu Grupa nie sprosta. W tej chwili Grupa Azoty pracuje nad kilkunastoma bardzo poważnymi projektami, które będą nas do tego zielonego ładu prowadziły – powiedział Janiszek podczas konferencji on-line.

Dodał, że są to projekty nie tylko w obszarze „zielonych nawozów”, ale także energetycznym. Janiszek powiedział, że chodzi o nawozy, które będą spełniały nowe wymagania prawne, produkowane np. na bazie siarczanu magnezu siarczanu amonu, czy nawozy, które będą miały w swoim składzie popioły. Przy ich produkcji będą stosowane założenia obiegu zamkniętego i oszczędność wody.

- To są nawozy, które będą dostarczały roślinom dodatkowe składniki, które będą niwelowały skutki tzw. szoku klimatycznego, czyli będą pozwalały roślinie lepiej reagować np. na susze, niespodziewane przymrozki czy obfite opady deszczu – mówił wiceprezes Grupy Azoty Puławy.

dr Agnieszka Krawczyk – Manager ds. agronomii, Grupa Azoty S.A.

Nawozy linii Fosfarm zawierają azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny – tzw. synergizm pierwiastków - informowała natomiast w czasie konferencji dr Agnieszka Krawczyk – Manager ds. agronomii, Grupa Azoty S.A,.

Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym ¼ fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie.

Konferencja prasowa Grupa Azoty S.A

Na początku na rynku dostępne będą dwa produkty: Fosfarm 4-10-15 oraz Fosfarm 4-8-21. Jednak już teraz Grupa Azoty zapowiada, że w ramach rozwoju linii będzie planować wprowadzenie kolejnych formuł nawozowych.

Mapa zasobności gleb w fosfor, Konferencja Grupa Azoty S.A

- Tworząc linię Fosfarm, naszym celem było racjonalne i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozach. Chcieliśmy uzyskać optymalny i dobry jakościowo plon, ograniczając jednocześnie zanieczyszczenie i chroniąc potencjał produkcyjny środowiska. Ten cel był możliwy do osiągnięcia m.in. dzięki współpracy w ramach całego segmentu Agro Grupy Azoty. Kolejny krok jakim jest pełny rebranding z pewnością pozwoli nam wykorzystać możliwości, jakie daje nam to, że jesteśmy częścią Grupy Azoty – mówi Wojciech Dawidziuk, Prezes Zarządu Grupy Azoty Fosfory.

Nawozy linii Fosfarm będą dostępne w sprzedaży w opakowaniach typu big bag 500 kg oraz w workach 50 kg na palecie. Produkt pojawi się na rynku już w marcu 2021 r.