Kazphosphate to firma z siedzibą w Kazachstanie uruchamia sprzedaż nawozu typu MAP (fosforanu monoamonowego) 10:46 w Europie i otwiera swój pierwszy magazyn w regionie, dokładnie na Litwie.

W dniu 19 lipca w Kłajpedzie na Litwie odbyło się otwarcie pierwszego biura reprezentacyjnego i magazynu Kazphosphate w Europie.

Tym samym uruchomiono sprzedaż w Europie nawozu MAP (fosoforanu monoamonowego) 10:46.

Kazphosphate to firma z siedzibą w Kazachstanie, posiadająca własne zakłady wydobycia fosforytów, a także dalszą produkcję gotowego produktu. Firma wytwarza ponad 20 rodzajów produktów zawierających fosforany, od nawozów i fosforanów paszowych po surowce chemiczne do celów przemysłowych. Do produkcji nawozów wykorzystywana jest wyłącznie ruda fosforanowa pozyskiwana lokalnie.

W lipcu br. firma wraz z otworzeniem pierwszego magazynu w Europie rozszerza swoją działalność na rynku europejskim. Magazyn na Litwie ma pozwolić na sprawną dostawę nawozów do wszystkich regionów Europy Wschodniej.

Firma z Kazachstanu

Kazphosphate to miejsce produkcji pełnego cyklu, działające od wydobycia i przetwarzania fosforanów do produkcji i dostarczania gotowych produktów za pomocą własnego kompleksu transportu kolejowego.

Ich produkty są dostarczane do klientów w Europie Wschodniej i Zachodniej, Azji Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej, Chin, USA, na rynki Ameryki Południowej, a także w Kazachstanie.

- Dostępność magazynu w Kłajpedzie to znaczący krok nie tylko w rozwoju Kazphosphate, ale także w kierunku naszego głównego celu, jakim jest rozszerzenie naszej globalnej obecności. Jest to także istotny rozwój dla całego europejskiego sektora rolniczego, ponieważ szersza dostępność MAP (fosforanu monoamonowego) 10:46 nie tylko skróci czasy dostawy, ale także pomoże zapewnić konkurencyjne ceny - wyjaśnia Bulatkhanov Bauyrzhan, dyrektor handlowy Kazphosphate.

MAP nie tylko dla kukurydzy

MAP czyli foforan amonu jednoamonowy obok fosforanu dwuamonowego - DAP stanowią ważną grupą nawozów fosforowych, Oferta firmy Kazphosphate będzie miała w ofercie fosforan monoamonowy (MAP)10:46. Czyli nawóz zawierający w swym składzie 10 % azotu oraz 46 % fosforanów.

Jak podaje firma MAP 10:46 dostarcza dobre proporcje względem azotu i fosforu. Komponent azotowy promuje wzrost wegetatywny, w tym rozwój liści i pędów, podczas gdy składnik fosforanowy promuje rozwój korzeni, kwitnienie i formowanie owoców. Stosowany jest głównie do nawożenia przedsiewnego.

Producent zapewnia, że wielkość frakcji granulek w 95% mieści się w kalibrze od 1-4mm. Nawóz będzie dostępny w workach o masie netto 50 kg, pojemnikach typu „Big Bag” o masie netto 800 kg i 900 kg.