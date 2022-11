Firma Gaiago powstała w 2014 roku w pobliżu Combourg w Bretanii (Francja). Siedziba Gaiago znajduje się w Saint-Malo. Firma funkcjonuje już w 10 krajach Europy, gdzie współpracuje z ok. setką dystrybutorów. W terenie działa 40 doradców. Teraz firma jest również w Polsce, działa na rynku od stycznia 2022.

- Wydawałoby się, że najważniejsze dla rolnika są ciągnik, sprzęt, ale tak naprawdę to co jest najistotniejsze to jest gleba. Głównym założeniem Gaiago było to aby, skupić się na glebie, na jej życiu biologicznym, a nie na roślinach, tak jak to robi większość firm rolniczych – mówił podczas konferencji prasowej Michel Funfschilling, CEO Gaiago International.