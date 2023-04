Asortyment produktów mikrobiologicznych stale rośnie. W ofercie firm pojawia się coraz więcej tego typu produktów. Czy można uporządkować jakoś ten dynamicznie rozwijający się rynek? Kto czuwa nad wprowadzeniem ich do obrotu?

Od grudnia 2022r. IUNG prowadzi wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Na dzień 23.03.2023 r. na liście widnieje 88 produktów tego typu.

Nie jest łatwym zadaniem poruszać się po rynku biopreparatów, gdyż jest on wręcz zalewany tego typu produktami. Sprawa najlepiej unormowana jest w zakresie biopestycydów. Przechodzą one podobnie jak środki ochrony roślin zawiły proces rejestracji. Takie środki muszą uzyskać zezwolenie w każdym państwie w którym mają być wprowadzone do obrotu. Są one także uwzględnione w wyszukiwarce środków ochrony roślin jaką prowadzi MRiRW. To jednak wąska grupa produktów. Obecnie na liście widnieje 46 preparatów tego typu. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w zakresie pozostałych biopreparatów.

Najtrudniejsze jest to, że choć istnieje kilka aktów prawnych regulujących wprowadzenia produktów nawozowych do obrotu, to jednak nie ma konkretnego przepisu, w którym czysto i wyraźnie wszystko byłoby wyjaśnione w zakresie produktów mikrobiologicznych wspomagających ochronę lub nawożenie.

Nad produktami nawozowymi czuwa nadal Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu a obecnie także nowe Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2022r. nr 2019/1009 na mocy, którego mogą być wprowadzone na rynek nowe produkty nawozowe. Według tych przepisów obecnie na rynek mogą trafiać tylko produkty, które posiadają oznakowane CE. Znak ten jest zgodny z rozporządzeniem nr 765/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzenie produktów do obrotu. Jest tam uwzględniony nowy podział produktów nawozowych, wg obowiązujących w UE kryteriów.

Co jednak z produktami mikrobiologicznymi zawierającymi tylko czynnik biologiczny, nie mający w swym składzie żadnych składników pokarmowych?

Kto czuwa nad grupowaniem tego typu produktów? Wreszcie co to jest tak naprawdę nawozowy produkt mikrobiologiczny?

Definicję znajdziemy na stronie IUNG, jak czytamy:

- Nawozowe produkty mikrobiologiczne – produkty zawierające wyłącznie mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy martwe lub nieaktywne, lub konsorcja tych mikroorganizmów oraz substancje stanowiące pożywkę dla tych mikroorganizmów i ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe z pożywek, które poprawiają aktywność biologiczną gleby lub stymulują procesy odżywiania roślin lub grzybów, a wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny lub grzyby, ich odporności na stres abiotyczny, ich cech jakościowych lub przyswajalności przez nie składników pokarmowych z form trudno dostępnych w glebie.

Wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. wychodzi na to, że do prowadzenia wykazy nawozowych produktów mikrobiologicznych został upoważniony Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Prowadzi go mniej więcej od połowy grudnia 2022r. Znajdziemy w nim aktualną listę produktów tego typu, które zostały zgłoszone do IUNG-PIB. W wykazie widnieje data zgłoszenia, nazwa handlowa produktu, oraz nazwa firmy zgłaszającej. Podany jest także skład preparatu oraz zakres stosowania. Na dzień 23.03.2023r. na liście znajduje się 88 produktów.

Nawozowy produkt mikrobiologiczny umieszczany jest w wykazie prowadzonym przez Instytut na okres dwóch lat od daty dokonania wpisu do wykazu. Jak czytamy na stronie IUNG-PIB przed upływem terminu ważności wpisu podmiot zgłaszający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie o utrzymaniu procesu produkcyjnego oraz zachowaniu deklarowanego składu jakościowego. Brak oświadczenia w terminie skutkuje usunięciem produktu z wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Warto tu zaznaczyć, że nawozowe produkty mikrobiologiczne zamieszczone w wykazie produktów naturalnych, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym podlegają odrębnej procedurze weryfikacji i oceny. Także nie wszystkie produkty tam zamieszczone mogą być stosowane w ekologii.

Na koniec, należy także podkreślić również, że IUNG -PIB w tej sprawie nie prowadzi badań skuteczności zgłaszanych do wykazu produktów. Weryfikuje to tylko na podstawie formalności pod kątem obowiązujących obecnie przepisów. Jak wspomniano wyżej, nawozowe produkty mikrobiologiczne nie podlegają ścisłej rejestracji. Dlatego rolnik poszukujący informacji na temat danego produktu i jego skuteczności musi opierać się na informacjach zdobytych od producenta lub na własną rękę. Na temat niektórych produktów możemy znaleźć także badania naukowe.