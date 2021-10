Grupa Azoty apeluje o wsparcie

- W związku z obecną sytuacją na rynku nawozowym, Grupa Azoty zaapelowała do swoich autoryzowanych dystrybutorów nawozów o aktywną współpracę z grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanej dostępności do nawozów na rynku krajowym. W przesłanej korespondencji, Spółka apeluje do dystrybutorów o pilną analizę strumienia dalszej sprzedaży nawozów, tak aby w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały potrzeby zakupowe polskich rolników – informuje firma w komunikacie prasowym.

W wyniku podjętych działań, niektórzy autoryzowani dystrybutorzy nawozów Grupy Azoty - których pełna lista znajduje się na stronie www.grupaazoty.com - podjęli decyzję o publikacji na swoich stronach internetowych aktualnych cenników oraz pozostają do dyspozycji rolników pod wskazanymi przez siebie numerami telefonów.

- Grupa Azoty wskazuje, że obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy. Wolumeny dostarczane na rynki zagraniczne, wynikają z zawartych wcześniej kontraktów, często wieloletnich, których niezrealizowanie wiązałoby się z dużymi karami finansowymi dla Grupy Azoty – podano.

Spółka zwraca również uwagę, że po wyprodukowaniu nawozu i sprzedaży innym firmom, nie ma kontroli nad ich dalszą odsprzedażą. W ostatnim czasie, w mediach społecznościowych przedstawiane są nawozy przygotowane w centrach logistycznych do transportu za granicę. Produkty te są własnością innych firm, które sprzedając nawozy za granicę, uzyskują wyższe marże niż na rynku polskim, ponieważ część producentów europejskich zatrzymała lub istotnie ograniczyła produkcję. W konsekwencji poziom cen na tamtych rynkach jest wyższy niż w Polsce.

- Należy podkreślić, że Grupa Azoty jest obecnie jedną z nielicznych firm w Europie, która pomimo historycznie wysokich cen gazu, nie wstrzymała lub istotnie nie ograniczyła produkcji. W ostatnich miesiącach ceny gazu dla odbiorców przemysłowych wzrosły kilkakrotnie. Podobne zmiany nie miały miejsca w przypadku taryf dla klientów indywidualnych, dlatego też informacje o wzrostach cen gazu w przypadku Grupy Azoty należy analizować z perspektywy zmiany cen rynkowych, a nie taryfowych – informują.

Jak dodano w oświadczeniu, Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe kroki by zabezpieczać popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest dla całej Grupy Kapitałowej najważniejszy.