- Obserwowane w ostatnim czasie próby politycznego wykorzystywania sytuacji Grupy Azoty nie pomagają spółce, a mnożone bezzasadne wątpliwości dotyczące jej przyszłości w żaden sposób nie pomagają mierzyć się z wyzwaniami, jakie stoją obecnie przed całą branżą nawozowo-chemiczną w Europie - czytamy w oświadczeniu spółki.

"Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy realizują działania, których celem jest poprawa wyników finansowych i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej we wszystkich segmentach" - czytamy w pierwszych słowach oświadczenia wydanego przez firmę 13 lipca.

Jak zaznacza spółka, w analizie wyników GA należy pamiętać, że cała europejska branża nawozowo-chemiczna mierzy się z wyzwaniem zakłóconej równowagi popytowo-podażowej, która jest spowodowana m.in.:

agresją Rosji na Ukrainę,

wysokimi cenami nośników energii i surowców w Europie

bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców, często pochodzących z krajów objętych sankcjami.

Wobec sytuacji ekonomicznej na rynkach międzynarodowych firma podkreśla, że zmalał popyt na produkty europejskich producentów nawozów, tworzyw i chemii, w tym również tych oferowanych przez Grupę Azoty. Z tego powodu spółka w I kwartale 2023 r. zanotowała niższe wolumeny sprzedaży, przy równolegle spadających cenach produktów końcowych.

Nierówne szanse? Grypa Azoty: koszty polityki klimatycznej nie dotyczą producentów spoza UE

Wskazując na wyzwania, jakie stoją obecnie przed europejską branżą nawozowo-chemiczną należy podkreślić ogromne koszty rozpoczętego procesu transformacji klimatycznej, które muszą ponieść europejscy producenci, by móc nadal produkować w Europie. Ma to niebagatelny wpływ na finalną cenę produktów wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej. Koszty polityki klimatycznej nie dotyczą jednak producentów spoza UE, co powoduje, że mogą wprowadzać na nasz rynek tańsze produkty, których cena nie zawiera w sobie m.in. opłat za emisję CO2. To dodatkowy, istotny czynnik utrudniający europejskim producentom funkcjonowanie w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym - czytamy dalej.

Jako jedno z uzasadnień powyższych słów podawany jest w komunikacie także przykład innego europejskiego giganta nawozowego z Niemiec, który poinformował o planach dotyczących zamknięcia swojej fabryki.

Grupa Azoty Puławy i Grupa ORLEN. Co dalej?

- Odnosząc się do potencjalnej sprzedaży Grupy Azoty Puławy, podkreślamy, że 6 czerwca Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy i Grupa ORLEN podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności, która umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence, czyli badania kondycji puławskich zakładów. Przesądzanie na obecnym etapie o finalnych rozstrzygnięciach w zakresie prowadzonych rozmów jest stanowczo przedwczesne. Wyraźnie podkreślamy, że to wstępny etap rozmów o potencjalnej transakcji kapitałowej, która aby do niej doszło, musi się opłacać Grupie Azoty - podaje spółka.

Jak dalej wyjaśnia Grupa Azoty ewentualna transakcja może polegać na sprzedaży posiadanych przez Grupę Azoty S.A. (Tarnów) udziałów w Grupie Azoty Puławy S.A. Oznacza to, że sprzedaż tych udziałów będzie się wiązać z pozyskaniem znaczących środków finansowych przez spółkę w Tarnowie.

Środki finansowe pochodzące z tej transakcji mogą pozwolić na przyspieszenie zarówno koniecznego i kosztownego procesu transformacji energetycznej oraz pozwolić na dodatkowe inwestycje rozwojowe - czytamy.

Co dalej z Grupą Azoty Puławy?

"Bez względu na finał rozmów dotyczących puławskich zakładów Grupy Azoty, sytuacja Grupy Kapitałowej jest stabilna, a miejsca pracy nie są zagrożone. Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej i inwestycyjnej" - pisze spółka.