Grupa Azoty dementuje pogłoski o wstrzymaniu i ograniczeniu produkcji nawozów

Na rynku pojawiły się nieoficjalne informacje, że m.in. z powodu wysokich cen gazu, firmy produkujące nawozy mogą ograniczyć, bądź nawet wstrzymać ich produkcję. Sprawdziliśmy u źródła.

Jak już informowaliśmy na portalu farmer.pl ceny nawozów w ostatnim czasie bardzo podrożały i nadal pną się w górę.

Drogie nawozy

Rolnicy informują naszą redakcję, ale również komunikują to przez media społecznościowe, że w tym roku ograniczają stosowanie nawozów, właśnie ze względu na ceny.

Coraz więcej głosów od rolników z terenu, przy tych cenach każdy tnie nawożenie, bo koszty to obecnie kosmos.

Skutki, takich działań na przyszły rok, mniejsze plony, prawdopodobnie słabsze parametry, ceny żywność znowu w górę... Zwykły chleb niebawem po 7-8zł. https://t.co/CWyG25yKNI — Łukasz 🚜🌾 (@LukaszP85) September 21, 2021

Ale spotkali się z pogłoskami o tym, że firmy nawozowe mogą w najbliższym czasie wstrzymać produkcję, ze względu na wysokie stany magazynowe, które z powodu mniejszego zainteresowania zakupowego, nie topnieją.

Czy tak się rzeczywiście może stać?

- Obecnie produkcja działa w 100 proc. Dodatkowo, część wolumenów kierowanych zwykle na eksport pozostawiamy na rynku krajowym. Podkreślamy również, że na ten moment nie planujemy wstrzymania, ani ograniczenia produkcji nawozów – informuje farmer.pl Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Departamentu Korporacyjnego Komunikacji i Marketingu Grupy Azoty.

Mało RSM na rynku

Mimo wysokich cen nawozów występują nadal problemy z ich dostępnością. Pod koniec lipca pisaliśmy o kłopotach z zakupem RSM.

Wówczas producent wyjaśnił nam, że czas ten był okresem w którym realizowane były prace remontowe na instalacjach produkujących m.in. surowce do wytwarzania RSM. Okazuje się, że minęło blisko dwa miesiące i problem nie zniknął. Ponownie zapytaliśmy producenta, dlaczego taka sytuacja ma miejsce.

- Niestety w ciągu ostatnich kilku miesięcy mamy do czynienia z rekordowymi cenami gazu. Jednocześnie na przestrzeni ostatniego roku mocno wzrosły ceny pozostałych produktów energetycznych. Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji to główna składowa część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też ich wzrost znajduje odzwierciedlenie w ostatecznej rynkowej cenie nawozów nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie. Przenosimy koszty cen gazu na cenę nawozów w sposób najmniej bolesny dla ostatecznego klienta. Chwilowe niedogodności w zakresie dostępności nawozów są związane z planowanymi remontami instalacji, które przeprowadziliśmy w lipcu i sierpniu br. – wyjaśnia przedstawicielka Grupy Azoty.