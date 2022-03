Grupa Azoty nie wstrzymuje produkcji nawozów

Po znacznych podwyżkach cen gazu pojawiły się informacje, że nasi krajowi producenci mogą wstrzymać lub ograniczyć, produkcję nawozów. Zapytaliśmy wprost, czy jest rozpatrywany taki scenariusz? I co eksportem nawozów?

- Pomimo bardzo wymagającej sytuacji na rynkach surowcowych, a przede wszystkich drastycznych wzrostach cen gazu, produkcja nawozów w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty jest kontynuowana. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby odpowiedzieć na potrzeby nawozowe polskich rolników przed szczytem sezonu wiosennego. Na bieżąco monitorujemy dynamiczną sytuację na rynkach surowcowych i przygotowujemy się na różne scenariusze – poinformowała farmer.pl Monika Darnobyt, rzecznik prasowa Grupy Azoty S.A.

Czy produkcja nawozów będzie wstrzymana w Polsce?

Wcześniej informacje odnośnie produkcji w Anwil dla portalu farmer.pl przekazał Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa.

- Anwil się zastanawia, ale jestem po rozmowie z panią prezes Anwilu i myślę, że nie dojdzie do zaprzestania produkcji. Teraz jest przerwa technologiczna, która jest robiona co roku, ale generalnie jest determinacja do tego, żeby tej produkcji nie zaprzestawać. Tym bardziej, że mamy niedobór nawozów. Wiele zakładów azotowych w Europie Zachodniej zaprzestało produkcji w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Wtedy, gdy była pierwsza fala wzrostu cen gazu. Nasze zakłady wówczas nie zaprzestały tej produkcji, więc tym bardziej powinniśmy tę produkcję podtrzymywać – mówił w rozmowie z Iwoną Dybą, redaktor naczelną farmer.pl, 10 marca Henryk Kowalczyk. I dodał, że aby utrzymać wystarczające ilości zaopatrzenia Polski w nawozy, ta produkcja nie może mieć przestojów. Cała rozmowa poniżej.

Co z eksportem nawozów z Polski?

- Jednocześnie w wyniku niemożliwych do przewidzenia problemów technicznych w obszarze Centrum Energetyki Grupy Azoty Police, spółki zależnej Grupy Azoty, nastąpił brak możliwości wytwarzania pary technologicznej niezbędnej do prowadzenia procesów produkcyjnych na najważniejszych instalacjach spółki. Zaistniała awaria skutkuje czasowym zatrzymaniem bądź bardzo istotnym ograniczeniem produkcji w Grupie Azoty Police – powiedziała nam Darnobyt.

W związku z wojną w Ukrainie, obawie o wysokie ceny surowców rolnych, pojawiły się głosy, aby chronić nasz rynek poprzez wstrzymanie eksportu naszych produktów. Zdaniem rolników z którymi rozwialiśmy, już kilka miesięcy temu powinna pojawić się decyzja o wstrzymaniu eksportu z Polski.

Ceny nawozów wystrzeliły w ostatnim czasie do wręcz horrendalnie wysokich poziomów. W cenniku Anwil na 11 marca cena tony saletry amonowej została wyceniona na aż 6,1 tys. zł. A w cenniku Grupy Azoty na ok. 4,4 tys. zł.

- Już w drugiej połowie 2021 roku - obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym – Grupa Azoty podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy – poinformowała nas rzecznik Grupy Azoty.

