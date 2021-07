Grupa Azoty o wysokich cenach nawozów

Od początku tego roku zaobserwować można znaczący wzrost cen nawozów mineralnych. Czym to jest spowodowane i czy można liczyć na obniżki? Zapytaliśmy o to Piotra Zarosińskiego, dyrektora Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro Grupy Azoty S.A. Poniżej cała rozmowa.





Jakie czynniki wpływają na wzrost cen nawozów mineralnych?

Czy nawozy mineralne nadal będą drożeć?

Plany wprowadzenia nowego podatku węglowego i jego wpływ na ceny nawozów.

Farmer: Co z Państwa punktu widzenia obecnie wpływa najbardziej na wzrost cen nawozów?

Piotr Zarosiński: W przypadku nawozów azotowych najistotniejszym składnikiem ostatecznej ceny są koszty surowców. W ostatnim półroczu ceny surowców gwałtownie wzrosły, a najistotniejszą częścią tego procesu są rekordowo wysokie ceny gazu i ceny uprawnień do emisji CO2. Ceny gazu na hubach europejskich przekroczyły 36 €/MWh i niestety dalej rosną. Dla porównania, w ubiegłym roku o tej porze gaz kosztował ok. 5 €/MWh.

Jednocześnie na przestrzeni ostatniego roku drastycznie, bo aż o ponad 100 proc. r/r wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2 i kształtują się obecnie na rekordowym poziomie powyżej 55 EUR za tonę. Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znajduje odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie.

Na ceny nawozów wieloskładnikowych wpływają ceny soli potasowej, fosforytów i siarki, które także istotnie wzrosły.

Farmer: Jakich cen nawozów, w poszczególnych grupach, można się spodziewać z Państwa oferty w najbliższym czasie?

Piotr Zarosiński: Ceny nawozów w dalszym ciągu będą pod wpływem trendów światowych.

W przypadku nawozów fosforowych (DAP) ceny na rynkach światowych są najwyższe od wielu lat. W kolejnych miesiącach ceny w Polsce i Europie będą pod presją popytu na rynkach Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Korekty na cenach spodziewane są w czwartym kwartale 2021 r. Podobna sytuacja będzie występowała w przypadku nawozów wieloskładnikowych, których ceny z opóźnieniem zmieniają się zgodnie z trendami na rynku nawozów fosforowych (DAP).

Od 01.08.2021 r. na rynku krajowym będzie istniał obowiązek stosowania mocznika wyłącznie z inhibitorem ureazy, co pośrednio przełoży się na ceny tego produktu z uwagi na wyższe koszty produkcji. Ceny w kraju powinny się ustabilizować do końca roku.

W przypadku nawozów saletrzanych nawozy typu Zaksan, Pulan, RSM, Saletrosan mamy do czynienia z czynnikiem kosztotwórczym w postaci historycznie rekordowych cen gazu i uprawnień do emisji CO2. Wszyscy producenci nawozów azotowych w Unii Europejskiej mierzą się z podobnymi wyzwaniami, dlatego ceny nawozów w ostatnich miesiącach miały tendencję wzrostową, także w Polsce. W kolejnych miesiącach najpewniej nadal będzie istniała potrzeba urealniania cen naszych produktów w relacji do rosnących kosztów ich produkcji.

Farmer: Komisja Europejska zaprezentowała projekt regulacji, który określa ramy funkcjonowania granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism – „CBAM”). Jak rynek może zareagować na plany wprowadzenia podatku węglowego?

Piotr Zarosiński: Mechanizm CBAM ma co do zasady chronić przemysł UE przed tzw. carbon leakage, co wiąże się z wprowadzeniem opłat na produkty importowane spoza Unii Europejskiej, uzależnione od poziomu emisyjności CO2, towarzyszącej ich produkcji, analogicznie do opłat ponoszonych przez producentów europejskich w ramach istniejącego systemu handlu emisjami ETS. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, mechanizm CBAM służy realizacji celów w zakresie ochrony środowiska i ma przeciwdziałać przenoszeniu produkcji unijnych przedsiębiorstw za granicę, gdzie nie istnieją środowiskowe opłaty. Zatem, z drugiej strony patrząc, produkty importowane z krajów trzecich, objęte CBAM, a wytwarzane technologiami niskoemisyjnymi nie będą obciążane dodatkową opłatą.

W CBAM w obecnym kształcie brak jest kwestii konkurencyjności produktów unijnych na rynkach eksportowych – poza Unią. W przedstawionej propozycji, CBAM działa tylko w jednym kierunku: wybrane produkty importowane do UE mają być obciążone podatkiem węglowym natomiast produkty unijne, wytwarzane z zachowaniem najwyższych standardów emisyjności i w związku z tym kosztowne, nie otrzymają żadnego wsparcia, zatem na starcie tracą na konkurencyjności na rynkach globalnych.

Z tego powodu istotne jest, aby wraz z wprowadzeniem tego mechanizmu, utrzymana została darmowa pula uprawnień do emisji dla producentów unijnych wraz ze wsparciem w zakresie OZE. Utrzymanie darmowej puli uprawnień stwarza nam szansę na podtrzymanie konkurencyjności względem producentów spoza UE. Bez uwzględnienia tych czynników może dojść do sytuacji, w której unijny przemysł będzie zanikać, a o wpływie przemysłu na środowisko będą decydować kraje, które dotychczas wykazywały żadne lub ograniczone ambicje w zakresie troski o klimat i środowisko.

Zmiany polegające na rosnącym udziale energii OZE i poszukiwaniu metod produkcji zero- lub niskoemisyjnych, wymagają nowych technologii, olbrzymich środków finansowych i odpowiednich regulacji, w tym regulacji, które pozwolą nam utrzymać konkurencyjność w procesie transformacji ukierunkowanej na neutralność klimatyczną i zrównoważony rozwój. Rosnące ceny uprawnień do emisji znajdują odzwierciedlenie m.in. w cenach nawozów w Unii Europejskiej, a to uderza w naszą konkurencyjność oraz konkurencyjność naszych klientów, czyli rolników.

W Grupie Azoty konsekwentnie podążamy w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu, zabiegamy również by warunki stawiane przed producentami spoza Unii Europejskiej były przynajmniej takie same jak te, które muszą wypełniać producenci z państw członkowskich UE. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz powolnego uzależniania się Europy najpierw od dostaw środków do produkcji rolnej z regionów, które wytwarzają je taniej, a następnie od dostaw żywności. Stoimy więc na stanowisku, że kwestie utrzymania konkurencyjności europejskich produktów wymagają dalszej dyskusji i dopracowania odpowiednich rozwiązań.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.