- Dzięki styczniowej stabilizacji cen gazu ziemnego na rynku europejskim, pomimo znaczącego wzrostu cen r/r pozostałych surowców używanych przy produkcji nawozów, w tym ceny energii elektrycznej, węgla, fosforytów i soli potasowej, Grupa Azoty obniża ceny nawozów od 1 lutego 2023 r. – poinformowała właśnie w komunikacie prasowym Grupa Azoty. Nawozy azotowe potaniały.

Już kilka dni temu producent nawozów podawał, że zamierza obniżyć ceny nawozów w swojej ofercie. Na rynku światowym bowiem nie tylko potaniał gaz, który ma wpływ na ceny nawozów, ale też i konkretne nawozy azotowe. Pisaliśmy już o tym na stronie farmer.pl, a rynek też podawał, że np. cena mocznika znacznie spadła.

Obniżek nie było widać w naszych punktach dystrybucyjnych. Te w Agrochem Puławy u autoryzowanego dystrybutora nawozów Grupy Azoty, zostały wymienione jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

Jakie są ceny nawozów – luty 2023 r.?

Teraz zmienił się zapowiedziany cennik. Jak podał Agrochem Puławy ma on obowiązywać od 1 lutego. Figurują w nim ceny np. tony saletry amonowej po ok. 2900 zł, a mocznik z inhibitorem po 2760 zł, RSM 32 proc. – ok. 2480 zł. Poprzednio cena saletry wynosiła ok. 3640 zł/t.



Dokładny cennik nawozów azotowych poniżej – luty 2023 r.

Źródło: Grupa Azoty

Zdaniem Grupy Azoty to kolejna znacząca aktualizacja cen polskiego producenta i ich zdaniem odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

- Podobną sytuację można było obserwować w październiku 2022 r. Decyzja znajdzie odzwierciedlenie w cennikach nawozowych naszych ogólnopolskich autoryzowanych dystrybutorów, których lista znajduje się na stronie internetowej: https://grupaazoty.com/autoryzowani-dystrybutorzy - podano w komunikacie prasowym.

Spółka jednocześnie zwraca uwagę, iż w związku z przewidywaną zwiększoną ilością zamówień przed szczytem sezonu aplikacyjnego mogą nastąpić utrudnienia niezależne od Spółki, związane z zewnętrznym transportem i logistyką.

Cennik nawozów wieloskładnikowych się nie zmienił.