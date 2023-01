Grupa Azoty uruchomiła nową instalację kwasu azotowego stężonego o zdolności produkcyjnej 40 tys. ton/rok, która zwiększa dotychczasowe moce produkcyjne o 100 proc. To druga linia produkcyjna kwasu stężonego o stężeniu powyżej 98 proc. w Tarnowie.

Łączne moce produkcyjne w tarnowskiej spółce wynoszą już 80 tys. ton/rok. Jak podaje firma, Grupa Azoty jest jedynym producentem kwasu azotowego stężonego w Polsce, stąd inwestycja ma duże znaczenie dla zabezpieczenia dostaw do produkcji wysokowartościowych chemikaliów.

Nowa instalacja w Grupie Azoty

- Uruchomienie instalacji umacnia pozycję rynkową Grupy Azoty S.A. jako europejskiego lidera w segmencie dostawców surowców dla producentów nitrocelulozy, dodatków do paliw, oraz branży syntezy substancji organicznych mających szerokie zastosowanie jako półprodukty do wysokowartościowych chemikaliów – podano w komunikacie prasowym.

Pozwolenie na budowę drugiej linii produkcyjnej uzyskano w kwietniu 2020 roku. Budowa trwała 2,5 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły 57,1 mln zł, a ruch testowy instalacji potwierdzający uzyskanie projektowej zdolności produkcyjnej odbył się w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku.

Nowa linia kwasu azotowego stężonego

- Nowa linia kwasu azotowego stężonego umacnia silną pozycję Grupy Azoty jako kluczowego dostawcy surowców m.in. w obszarze materiałów nitrujących. Nasz produkt dostarczany jest obecnie do ponad 30 odbiorców, w 20 krajach europejskich, a podwojenie mocy produkcyjnych istotnie zwiększa potencjał Grupy Kapitałowej w tym zakresie – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Stężony kwas azotowy wytwarzany jest w procesie zatężania kwasu azotowego 60,0% metodą rektyfikacji ekstrakcyjnej. Kwas azotowy stężony kierowany jest w Europie do produkcji między innymi do pianek poliuretanowych, barwników, środków ochrony roślin, dodatków do paliw, które zmniejszają emisje spalin oraz do innych syntez organicznych.