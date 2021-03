Grupa Azoty wyjaśnia rolnikom dlaczego rosną ceny nawozów azotowych

Dlaczego polskie nawozy wyprodukowane przez Zakłady Azotowe Grupy Azoty S.A. są trudno dostępne na rynku, a ich cena drastycznie wzrosła? Między innymi o to zapytał się w imieniu rolników Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Od 1 marca ponownie jest możliwość siania nawozów azotowych. Do tej ważnej ze względów agrotechniki daty rolnicy przygotowywali się od dawna.

Oczywiście w miarę możliwości, gdyż ceny tego rodzaju nawozów mocno ograniczają w ostatnim czasie podejmowane w tym zakresie decyzje.

Skokowy wzrost cen nawozów na światowych rynkach spowodowany jest głównie wzrostem cen gazu, ale też mocznika - mówił na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej wiceprezes Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek.

Mniej więcej na te same czynniki zwrócił też uwagę Prezes Zarządu Grupy Azoty w odpowiedzi na przesłane - na ręce ministra rolnictwa - zapytanie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolniczy samorządowcy zapytali konkretnie: dlaczego polskie nawozy wyprodukowane przez Zakłady Azotowe Grupy Azoty S.A. są trudno dostępne na rynku, a ich cena drastycznie wzrosła? W piśmie do ministra KRIR wniósł także o spowodowanie, aby Zakłady Azotowe zapewniły odpowiednią ilość nawozów dla polskich rolników, a także o złagodzenie drastycznego wzrostu cen nawozów, które są niezbędne do prowadzenia nowoczesnej produkcji rolniczej i zapewnienia żywności.

- Starając się w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na pytania zawarte w przesłanym piśmie, pragniemy przedstawić w szerszym kontekście uwarunkowania związane z funkcjonowaniem Grupy Azoty na krajowym rynku zaopatrzenia rolnictwa. Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem zużycia nawozów w Unii Europejskiej (po Francji i Niemczech), a stasowanie nawozów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniego potencjału produkcyjnego gleby i zapewnienia wysokich, dobrych jakościowo plonów roślin uprawnych. Nawozy mineralne stanowią fundament polityki produkcji żywności w naszym kraju. Ponieważ w Polsce dominują gospodarstwa małe i średnie, Grupa Azoty zbudowała system sprzedaży oparty o sieć Autoryzowanych Dystrybutorów, aby dostarczyć nawozy do ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych (wg danych ARiMR tyle gospodarstw korzysta z dopłat bezpośrednich). Sieć Autoryzowanych Dystrybutorów oraz prowadzona polityka cenowa gwarantują, że co roku do polskich rolników trafia z Grupy Azoty ponad 3,5 mln ton nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a nawozy są produkowane w ruchu ciągłym, przez 365 dni w roku i w układzie 3 zmianowym w zakładach zlokalizowanych w Tarnowie, Policach, Puławach, Kędzierzynie i Gdańsku - wyjaśnia Prezes Grupy Azoty.

Jak podkreśla, na ceny nawozów w Polsce ma wpływ wiele czynników, a najistotniejsze z nich to:

ceny surowców (gaz ziemny, amoniak - dla nawozów azotowych; sól potasowa, fosforyty, siarka - dla nawozów wieloskładnikowych),

ceny nawozów na największych rynkach europejskich - Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja oraz światowych Egipt, Maroko, USA, Bazylia, Chiny, Indie,

zachowania importerów na rynku krajowym,

ceny podstawowych płodów rolnych pszenicy, kukurydzy, rzepaku w stosunku do ceny nawozów.

W szczególności należy odnieść się do kosztów produkcji nawozów, gdzie:

w produkcji nawozów azotowych najważniejszym czynnikiem kosztowym jest cena gazu ziemnego, który stanowi 50-70% kosztów produkcji (w zależności od rodzaju nawozu). Ceny gazu w Polsce należą do wysokich w skali Unii Europejskiej, a w zestawieniu z ceną gazu producentów rosyjskich są - w zależności od okresu - ponad 2, a nawet 3 krotnie wyższe. Kluczowym stały się ostatnie dynamiczne wzrosty cen omawianego surowca, co zostało przedstawione wraz z trendem wzrostowym kosztów amoniaku (wykres 1)

od strony surowcowej Grupa Azoty, podobnie jak większość unijnych producentów nawozów mineralnych uzależniona jest od Importu gazu, fosforytów, soli potasowej;

producenci nawozów w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, dodatkowo ponoszą koszty uprawnień do emisji CO2, co jest aspektem pogarszającym ich konkurencyjność (a w przyszłości będzie jeszcze większym). Ze względu na rosnące ceny, zakup emisji CO2 stał się istotnym elementem kosztowym, nie tylko w wyniku działania wskaźnika redukcji wolumenów samych uprawnień (coraz mniejsza dostępność), ale przede wszystkim w wyniku zniesienia barier na rynku praw do emisji EU ETS. Bieżące i przyszłe poziomy cen uprawnień mają - i biorąc pod uwagę obowiązującą politykę w skali Unii Europejskiej będą miały - tendencję rosnącą, co w istotny sposób wpływa na koszty zarówno produkcji amoniaku, jak i koszty energii (wykres 2).

Należy podkreślić, że Grupa Azoty monitoruje rynek rolny, a realna siła nabywcza rolników jest stale analizowana przez pryzmat ceny pszenicy w stosunku do ceny nawozów (uściślając ile rolnik musi sprzedać kg pszenicy konsumpcyjnej aby kupić 1 kg azotu w czystym składniku w nawozach azotowych) — współczynnik ten pokazuje wykres 3. Ponadto analiza cen podstawowych płodów rolnych wskazuje trend rosnący, pozwalając na optymistyczną ocenę branży producentów płodów rolnych.

Ceny sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych na rynku krajowym w ujęciu rocznym podlegają zmianom z uwagi na kalendarz agrotechniczny oraz zapotrzebowanie ze strony odbiorcy docelowego rolnika. Grupa Azoty stara się zapewnić pełną dostępność swoich produktów przez cały rok, jednak z uwagi na sezonowość ich zastosowania od lat namawia producentów rolnych do rozplanowania zakupów nawozów w kilku transzach. Podzielenie procesu zaopatrzenia w nawozy minimalizuje ewentualne skutki zmian kosztowych i rynkowych, w efekcie których rolnicy mogą być narażeni na wyższe ceny zakupu, gorszą terminowość dostaw, ograniczoną dostępność preferowanych nawozów, co aktualnie obserwujemy na polskim rynku. Pomimo braku zakłóceń w realizacji produkcji nawozów w spółkach Grupy Azoty, obserwujemy aktualnie na rynku okresowy deficyt niektórych nawozów w szczególności mocznika. W ocenie Grupy Azoty Jest to sytuacja przejściowa, która ulegnie zmianie w miesiącach wiosennych. Wskazane czynniki tj. wzrost kosztów produkcji, aktualna sytuacja popytowa na światowych rynkach, zbliżający się sezon aplikacji spowodowały w ostatnich tygodniach dynamiczny wzrost cen mocznika oraz pozostałych nawozów azotowych co miało również wpływ na cenę nawozu w Polsce. Dynamikę zmian cen mocznika przedstawia wykres 4.

- Jak można się przekonać w powyższych wyjaśnieniach, opartych na obiektywnych danych, Grupa Azoty kształtuje swoją działalność mając na względzie jednoczesne dbanie o potrzeby klienta docelowego (rolnika) zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz interes akcjonariuszy spółki i wszystkich interesariuszy GA. Powyższe działania mają charakter biznesowo-społecznego kompromisu - podkreśla Prezes Grupy Azoty w piśmie do KRIR.

Retransmisja sesji: Cz.I: ZBOŻA OZIME