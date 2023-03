- Od piątku 17 marca Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej. To już kolejna obniżka w tym roku po obniżce z lutego 2023 roku – podano w komunikacie prasowym. O ile? Nie podano.

Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych Grupy Azoty zostały obniżone.

W komunikacie prasowy brakuje konkretnych informacji dotyczącej wielkości obniżek, jest jednak wskazane, że obniżki cen nawozów będą znaczące.

Cennik Arochem nie został jeszcze zaktualizowany.

Jak informuje oficjalnie Grupa Azoty jest to m.in. odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym. Przypominamy, że ceny gazu spadły, na świecie ceny nawozów potaniały, a mamy też do czynienia z wysokim importem.

Ceny nawozów. Dlaczego obniżki?

- Należy podkreślić, że to już trzecia obniżka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W październiku ubiegłego roku obniżyliśmy ceny nawozów o ok. 1000 zł/t, z kolei od lutego br. cenniki zostały obniżone o ok. 20-30 proc. – mówi w komunikacie Marcin Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy.

Sprawdzamy czy zmienił się cennik na stronach Agrochem Puławy. Na razie stronach wisi stary cennik. Będziemy śledzić sprawę.

Przypominamy, że ostatnio cennik Agrochem Puławy, autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, był zmieniany 14 marca, wówczas podniesiono cenę mocznika, wcześniej 25 lutego podniesiono cenę RSM. Cennik nawozów wieloskładnikowych nie zmienił się od grudnia 2022 r.

Czy obniżka ma coś wspólnego z protestami rolników?