Henryk Kowalczyk: dopłaty do nawozów mają pomóc rolnikom w przeczekaniu trudnego okresu

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa spotkał się pod koniec marca br. z podlaskimi rolnikami w Podlaskiej Izbie Rolniczej. Dyskutował on z zebranymi rolnikami m.in. o trudnej sytuacji w sektorze rolnym szczególnie związanej z dużymi skokami cen nawozów. Minister Rolnictwa omówił jak będą wyglądały dopłaty do nawozów.

Trudna sytuacja spowodowana wzrostami cen gazu oraz innych paliw nie tylko odbija się negatywnie na opłacalności produkcji trzody chlewnej, ale też i produkcji roślinnej, a szczególności nawozów.

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa podkreślał, że dopłaty do nawozów mają pomóc rolnikom w przeczekaniu trudnego okresu spowodowanego zawirowaniami cenowymi na rynku nawozów oraz problemów spowodowanych przez wojnę na Ukrainie.

- To nie jest pomoc która pozwala na rozwój, tylko pomoc na przeczekanie bardzo trudnego okresu czasu. I mówimy tu nie tylko o rynku trzody chlewnej, ale też ten trudny okres dotyczy nawozów - podkreślał Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa w trakcie spotkania z rolnikami w Podlaskiej Izbie Rolniczej.

Rada Ministrów przygotowała rozporządzenie w tej sprawie, które zostało skierowane do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji przez Unię Europejską.

Jak będą wyglądały dopłaty do nawozów w 2022 r.?

Według planów rządu, dopłata do nawozów ma wynieść 500 zł do hektara w przypadku upraw i 250 zł w przypadku użytków zielonych. Na dopłaty mają być przeznaczone 4 mld zł.

Henry Kowalczyk w trakcie spotkania z podlaskimi rolnikami zaznaczył, że będzie im zwracana różnica w cenie nawozów kupowanych w bieżącym roku w porównaniu do cen nawozów nabywanych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Podstawą mogą być np. faktury, a jeśli ich nie będzie, to ministerstwo rolnictwa wyda obwieszczenie o średnich cenach.