Wraz z postępującymi żniwami przybywa ściernisk wymagających zagospodarowania. Można to robić na wiele sposobów. Stosowanie azotu na słomę to jedna z powszechnych praktyk w tym zakresie.

Dawka azotu na słomę zależy od wielu czynników takich jak: plon słomy, gatunek rośliny uprawnej z jakiej ona pochodzi czy rodzaju stanowiska glebowego.

W wariancie ekoschematu: wymieszanie słomy z glebą można stosować każdy rodzaj nawozu zawierającego azot. W przypadku stosowania gnojowicy i gnojówki jeśli aplikuje się ją doglebowo, bardziej korzystnie wychodzi wariant: stosowanie nawozów płynnych inną metodą niż rozbryzgowo.

W zasadzie tylko w przypadku posiadania produkcji zwierzęcej, gdzie słoma wraca na pole w postaci obornika ma sens jej zbieranie z pola. W pozostałych przypadkach powinna pozostać na polu. Dlaczego? Bo to bardzo dobry nawóz. Szacuje się, że wartość nawozowa w zależności od gatunku i ilości słomy odpowiada około 12-16 t/ha obornika.

Słoma musi być jednak dobrze zagospodarowana. Co więcej, w tym roku można już korzystać z dobrowolnego ekoschematu związanego z rolnictwem węglowym a dokładnie wariantem jakim jest: wymieszanie słomy z glebą. Za wnioskowanie o ten ekoschemat oraz realizację jego wymogów rolnik może otrzymać dodatkowo 200 zł do hektara. O zasadach i niuansach tego ekoschematu pisaliśmy już kilkukrotnie:

Lepiej zagospodarować słomę niż sprzedać

Cena słomy może kusić, by ją sprzedać. Jeśli przykładowo rolnik znalazł dobrego odbiorcę, powinien wymienić ją na obornik a jeśli ją sprzedał, to musi pamiętać, że z pola wyniósł sporą część zakumulowanych w słomie składników pokarmowych. Wówczas powinien zadbać o zasobność gleby w innym sposób. O ile NPK i pozostałe mogłyby wrócić w postaci nawozów mineralnych to już takiego składnika jakim jest węgiel (substrat próchnicy) trudno szukać w nawozach sztucznych.

Słoma to przede wszystkim potas

Zanim odpowiemy pytanie jak podejść do zagadnienia aplikacji azotu na słomę, warto przeanalizować jaka tak naprawdę jest wartość nawozowa słomy. Słoma to przede wszystkim węgiel organiczny, a więc składnik energetyczny dla całej puli mikroorganizmów i substrat do tworzenia próchnicy.

Ze składników mineralnych słoma to przede wszystkim źródło potasu. W 1 tonie słomy zbożowej znajduje się około: 5 kg azotu, 2,4 kg fosforu, 12,4 kg potasu, 1,4 kg magnezu, 1-1,6 kg siarki, 3,4 kg wapnia.

Słoma rzepakowa jest zasobniejsza w składniki pokarmowe, gdyż jej tona zawiera średnio: 7,2 kg azotu, 3 kg fosforu, 20 kg potasu, 13 kg magnezu i 15,6 kg wapnia.

Należy jednak pamiętać, że słoma ma działanie następcze, czyli nie wszystko dostępne jest w pierwszym roku po jej wprowadzeniu. Szacuje się, że w pierwszym sezonie uwalnia się do gleby około 20–30 % azotu (w przypadku słomy kukurydzianej i zbóż warunkiem jest regulacja stosunku C:N).

Azot na słomę zawęzi stosunek C:N

Jak wspomniano wcześniej słoma to przede wszystkim źródło węgla. W stosunku do azotu jest go tak dużo, że dochodzi do zachwiania proporcji pomiędzy azotem a węglem. W zależności od gatunku z jakiego pochodzi słoma stosunek C:N może wynosić: słoma rzepakowa 40–50:1, słoma kukurydziana 60:1, Słoma jęczmienna 65:1, Słoma owsiana 65:1, Słoma żytnia 80:1, Słoma pszenna 80:1. Dla porówniania w oborniku jest stosunek C:N jest obniżony zazwyczaj do wartości 30:1.

Po wprowadzeniu słomy do gleby, mikroorganizmy mają dostatek węgla, ale zazwyczaj jest deficyt azotu mineralnego. Przy szybkim namnażaniu mogą wyczerpać jego zasoby do takiego stopnia, że niektóre rośliny mogą już jesienią cierpieć na niedobór tego składnika w glebie (często cierpi z tego powodu rzepak wysiewany po zbożach, po których zagospodarowano słomę).

Ten azot nie jest tracony, ale w postaci tzw. sorpcji biologicznej okresowo nie jest on dostępny dla roślin (przynajmniej nie zawsze w określonych momentach). Dodatek azotu na słomę ma zatem największy sens stosowania na słomę zbożową lub kukurydzianą. W przypadku słomy rzepakowej w zasadzie nie ma takiego potrzeby, tym bardziej w przypadku upraw bobowatych.

To ile azotu na ściernisko ze słomą?

Teoretycznie nie wiele. Na 1 tonę słomy powinno się zastosować od 5 do 8 kg azotu. Jest to dość ważne działanie, aby z jednej strony przyspieszyć jej rozkład, a z drugiej zawęzić stosunek węgla do azotu (C:N). To w końcu ile dać? Widełki mogą być szerokie, a zanim wyliczymy sobie dawkę nawozu warto rozważyć kilka kwestii:

Ustalić ile azotu jest w słomie

Słoma zbóż zawiera około 0,3–0,7 % N. Nikt nie robi badań w tym zakresie, więc należy przyjąć wartość średnią: 0,5%.

Wyszacować plon słomy

Plon słomy jest w dużej mierze skorelowany z plonem ziarna. 1 t ziarna pszenicy ozimej przypadało 1–1,3 słomy, dla żyta było to 1,2–1,5 t słomy. Generalnie różnice odmianowe także są tu znaczne, a także na plon słomy ma poniekąd wpływ technologia uprawy a dokładniej zabieg regulacji pokroju. Dobrze wyregulowane łany są nawet o kilkanaście cm niższe niż łany nie skracane lub jeśli w tym zakresie rolnik popełnił jakieś błędy (np. w zakresie terminu regulacji). W tym roku także susza zweryfikowała nie tylko plon ziarna ale także i plon słomy. Bardzo uogólniając zatem sprawę można przyjąć że tyle ile zbierzemy ziarna to tyle też na polu pozostaje słomy.

Rozpoznać stanowisko glebowe

Im lepiej rozpoznane stanowisko tym łatwiej podjąć trafną decyzję. Oczywiście pewien wynik mogły by dać badani glebowe na zawartość azotu w glebie. Ale na tym etapie po żniwach robi się standardowe badania, a zawartość azotu sprawdza się wczesną wiosną. Wystarczy jednak zastanowić się nad możliwościami gleby i czy jest ona utrzymana w dobrej kulturze czy jednak nie koniecznie. Na glebach lekkich a także o zaburzonych warunkach wilgotnościowych (zbitych i ciężkich) czyli o stosunkowo małej szybkości mineralizacji słomy stosujemy azotu więcej (ok 8 kg/tonę) niż na glebach „dobrze pracujących mikrobiologicznie” można tego azotu dać po prostu mniej (tu można sięgnąć po dawkę 5 kgN/t).

Jaki nawóz na słomę wybrać?

W zasadzie jeśli po rzepaku siejemy zboża, to co damy w nawożeniu przedsiewnym powinno wystarczyć. Jeśli natomiast po zbożach będzie siany rzepak, można także nie dawać azotu na słomę a zwiększyć można nieco jego udział w nawożeniu przedsiewnym rzepaku lub dać azot na słomę a późnej zastosować tylko dawkę startową w postaci nawozu wieloskładnikowego. W ujęciu zboże po zbożu lepiej dać azot na słomę tuż przed jej zagospodarowaniem, gdyż nieco więcej jest czasu na przemiany w glebie.

Właściwie forma azotu nie ma tu większego znaczenia. Zadziała każda, ze względu na wyższe temperatury. Jeśli zastosujemy w formie stałej musimy mieć na uwadze, że potrzebna jest doba wilgoć glebowa dla działania i rozpuszczenia granul. Przy niedoborze wilgoci lepiej działają nawozy płynne (rsm, gnojowica, gnojówka). Oczywiście po aplikacji konieczne jest jak najszybsze wymieszanie z glebą nawozów, by uniknąć strat azotu. Absolutnie nie można łączyć tego z wapnowaniem. Wapno w bliskim odstępie będzie generowało straty azotu.

Osobną kwestią jest stosowanie płynnych nawozów naturalnych. Jeśli je stosujemy rozbryzgowo, to możemy jedynie korzystać z wariantu: wymieszanie słomy z glebą, a jeśli dysponujemy sprzętem do doglebowej aplikacji np. to lepiej wybrać wariant: Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Stawka za taki ekoschemat jest wyższa i wynosi 3pkt/300zł/ha.

Jak rozdrobnić słomę?

To kolejna bardzo ważna kwestia w zakresie dobrej praktyki. Odpowiedź na pytanie jest prosta. Im lepiej będzie rozdrobniona słoma i im fragmenty będą równomiernie rozłożone na glebie tym łatwiej będzie ją zagospodarować, a także uniknie się wielu błędów na tym etapie.

Generalnie ściernisko nie powinno być wyższe niż 20 cm a długość fragmentów słomy do 7–8 cm. Udział dużych fragmentów słomy nie może być duży. Jeśli chodzi o głębokość przyorania (im gleba cięższa tym płytsza uprawa, przy czym minimalna głębokość powinna wynosić około 2 cm/1 tonę przyorywanej słomy).