W tym sezonie rolnicy nie byli rozrzutni jeśli chodzi o nawożenie ozimin. Wielu z nich zdecydowało się na redukowanie dawek względem roku ubiegłego. Przeszkodą do nawożenia stał się także suchy marzec, przez który efektywność zastosowanych nawozów nie była wysoka.

Drogie nawozy, gorsza ich dostępność, suchy marzec, zimny kwiecień a także ograniczenia związane z programem azotanowym, to czynniki, które negatywnie wpływały na poziom nawożenia tegorocznych ozimin, termin ich stosowania oraz efektywność ich wykorzystania przez rośliny.

Na wielu polach w oziminach widać wizualne efekty niedożywienia roślin. Czy sytuacja ta odbije się na plonowaniu tych upraw?

Obecny wiosenny sezon jest nietypowy nie tylko ze względu na ukształtowanie się warunków pogodowych. Drogie nawozy i czasem ograniczona ich dostępność wyraźnie wpływają na podejmowane przez rolników decyzje. Nad każdym big-bagiem czy workiem z nawozem rolnik zastanawiał się dwa razy i z kalkulatorem w ręku starał się rozdysponować dawki w swoje uprawy. Większość rolników nie ma już nawozów na stanie, bądź pozostały im niewielkie ilości na pogłównie nawożenie upraw jarych.

Lustrując oziminy nie zawsze ich stan napawa optymizmem. Najgorzej prezentują się plantacje położone na słabszych i wadliwych stanowiskach, czasem o nieuregulowanym pH. Tam pobieranie składników pokarmowych w dobie suszy, zakwaszonego roztworu glebowego oraz w przypadku obniżonych dawek nawozów odbywało się na niskim poziomie, co widoczne jest w postaci licznych niedoborów. Zboża często się przebarwiają, są blade o zredukowanych rozkrzewieniach. Rzepaki natomiast bywają niskie, z wątłymi pędami i z powodu niedoboru azotu praktycznie już zakwitają.

Są jednak gospodarstwa, w których rolnicy zgodnie z wiedzą i doświadczeniem aplikowali tyle ile ich zdaniem łany potrzebowały. Zdają sobie sprawę, że na nowo trzeba budować opłacalność z takich upraw. Liczą, że ceny za ziarno i nasiona się utrzymają a nadwyżka zrekompensuje te wyższe nakłady.

Jakie w tej sytuacji podejmowali rolnicy decyzje? Sprawdziliśmy to u kilku rolników. Liczymy także na Wasze komentarze w tym temacie.

Obniżyłem dawki o 30 %

Ograniczyłem dawkę azotu o 1/3 w porównaniu do roku ubiegłego.

Kazimierz Wawrów prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 140 ha w powiecie lubaczowskim (woj. podkarpackie). Nastawione jest ono na produkcję roślinną, a główne uprawy to: słonecznik, rzepak ozimy, jęczmień browarny, soja, burak cukrowy i pszenica ozima.

Kazimierz Wawrów z Podkarpacia Fot. KM

- Ograniczyłem zastosowanie azotu praktycznie o 1/3, w porównaniu do poprzedniego roku. Opieram się w dużej mierze na analizach glebowych, które wykonuje rokrocznie. Także daje takie ilości, jakie są niezbędne roślinom. Porównując do ubiegłego roku, pod pszenicę ozimą dawałem 180 kg czystego azotu na hektar, a w tym roku zastosowałem dawkę 130 kg. Nawozy kupiłem w styczniu. Płaciłem w granicach 2800 zł za saletrę amonową, a za RSM ponad 2200 zł. To co zakupiłem wcześniej, wystarczyło mi aby wykonać po 2 zabiegi nawożenia azotem, które wykonałem dotychczas w oziminach. Pierwszą dawkę na start pod rzepak i pszenicę, wykonałem początkiem marca, a drugą końcem tego miesiąca. Później zastosowałem siarczan magnezu ze względu na słabe wykorzystywanie azotu przez rośliny, co znacząco je wzmocniło. Teraz będę skupiał się na nawożeniu dolistnym azotem z mikroelementami.

Z perspektywą czasu, ceny płodów rolnych mają być wyższe. Jednak rolnik zastanawia się, czy cena wzrośnie na tyle, żeby zrekompensować koszty nawozów, środków ochrony roślin i pozostałych środków związanych z produkcją.

Dałem tyle samo co rok temu

Krzysztof Krzak gospodaruje w pow. oleśnicki, woj. dolnośląskim. Prowadzi produkcję roślinną, uprawia zboża, rzepak, kukurydza na ziarno, ziemniaki.

- W moim gospodarstwie w tym sezonie, po raz kolejny podstawą nawożenia azotowego był roztwór saletrzano-mocznikowy. Ze względu na dobre właściwości zimowania, stosuje stężenie 28%. W rzepaku ozimym zastosowałem łącznie 167 kg N/ha, w dwóch wcześnie podanych dawkach. W pszenicy ozimej zastosowałem do tej pory około 135 kg N/ha, tu również miały miejsce dwa wjazdy z aplikacją. W magazynie mam jeszcze saletrę amonową, jeśli pogoda będzie łaskawa, gotów jestem na aplikację trzeciej dawki. Nie zmniejszałem dawek nawozu w porównaniu do lat poprzednich. Nawozy zakupiłem jeszcze w okresie sierpień- wrzesień 2021 - RSM 31 w cenie 1230 zł, Polifoska 6 po 1740 zł netto. Dlatego mam nadzieję, że ten sezon zamknę korzystnie finansowo.

Aplikowałem według stanu upraw

W gospodarstwie rodziny Zaręba z powiatu pułtuskiego uprawiana jest pszenica ozima oraz rzepak ozimy. W przypadku rzepaku ozimego gospodarze nie zdecydowali się na ograniczenie dawek azotu, co daje szansę na uzyskanie satysfakcjonującego plonu nasion, za które przecież w tym roku można uzyskać wysoką cenę. Wiosną na plantacji rzepaku zastosowano 160 kg N/ha w formie saletry amonowej w dwóch dawkach w proporcjach 60:40 proc. Pewne oszczędności w zakresie nawożenia azotowego poczyniono na plantacji pszenicy ozimej, gdzie całkowita dawka azotu została zredukowana o ok. 15-20 proc. w stosunku do poprzednich sezonów. W łanie pszenicy wiosną również zastosowano saletrę amonową. Pierwsza wiosenna dawka wyniosła ok. 75 kg N/ha, druga natomiast 80 kg N/ha. Gospodarze nie przewidują w tym roku podania tzw. nawożenia na kłos, czyli trzeciej dawki azotu.

Stan rzepaku w gospodarstwie na dzień 10 kwietnia Fot. M. Zaręba

Głównie obornik, nawozów mineralnych mniej o połowę

Marcin Korcz prowadzi w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko- pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Zwierzęta utrzymywane są na ściółce, a ich obsada wynosi około 2 szt./ha. Z tego względu obornik jest głównym nawozem stosowanym w gospodarstwie, a jego nadmiar jest sprzedawany lub wymieniany za słomę. Jeśli chodzi o zboża ozime, rolnik uprawia pszenicę, żyto i pszenżyto. Nawożenie przedsiewne w całości przeprowadził obornikiem, natomiast wiosną zastosował 150 kg/ha saletry amonowej. Ponadto dwukrotnie stosuje nawożenie dolistne nawozem zawierającym 320 g/l N, 0,5 g/l B, 0,1 g/l Cu, 1 g/l MN, 0.01 g/l Mo, 0,1 g/l Zn. Wraz z zabiegiem fungicydowym zastosował 5 l/ha, a drugą dawkę planuje przed kłoszeniem.

- W tym roku spodziewam się niższych plonów w związku z mniejszymi dawkami nawozów mineralnych, które są spowodowane wysokimi cenami. Kupując na ten sezon o połowę mniej nawozów niż przed rokiem, zapłaciłem za nie więcej. Kilka dni temu kupiłem saletrę po 3750 złotych za tonę. Mam fakturę ze stycznia 2021, gdzie za saletrę płaciłem 1050 złotych. Na niższe plony zbóż wpływ będą miały też susza, przymrozki i chłody. Po ciemnym kolorze pszenicy widać, że dostała nawóz, ale jest wyraźnie mniejsza i słabsza niż powinna być o tej porze – mówi Marcin Korcz.

Czy ta sytuacja odbije się na plonowaniu ozimin?

Ciężko jeszcze to wyrokować. Rozbieżność pomiędzy uprawami jest bardzo duża. Niestety notuję się wiele plantacji w nienajlepszej kondycji. Rzepak obecnie wchodzi w fazy od luźnego pąka po żółty pąk, aż po początek kwitnienia, zboża są w strzelanie w źdźbło. Są to newralgiczne fazy jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wodę i składniki pokarmowego. W obliczu deficytów kształtujący się plon będzie redukowany, a przed nami jeszcze co najmniej 2 miesięczna wegetacja ozimin. W tym okresie jeszcze dużo może się wydarzyć.

Jakie są Wasze spostrzeżenia w temacie? Dajcie znać w komentarzach.