Doskonale wiemy, że rośliny bobowate są bogatym źródłem azotu dla rośliny następczej. Czy można zrezygnować z aplikacji azotu jesienią jeśli bobowate były przedplonem? Ile azotu pozostawiają w glebie?

Dużą zaletą uprawy roślin bobowatych jest m.in. ich bogata wartość nawozowa, zwłaszcza jeśli mówimy o azocie

W uprawie następczej po bobowatych można zredukować nawożenie azotowe. Ile azotu pozostawiają bobowate?

Nawet 70 kg azotu po grochu i łubinie

Ilość azotu w kolejnym sezonie po uprawie roślin bobowatych jest uzależniona zarówno od przeznaczenia uprawy, jak i konkretnej rośliny. Jeśli mówimy o przeznaczeniu to mamy dwie opcje: uprawę na nasiona i późniejsze przyoranie resztek pożniwnych lub też uprawę na zieloną masę. Ilość azotu będzie wyższa zawsze w tym drugim przypadku, ale po kolei.

W przypadku uprawy roślin bobowatych w czystym siewie oraz jednocześnie w plonie głównym na nasiona przyjmuje się, że po przyoraniu resztek pożniwnych w glebie pozostaje (na każdym hektarze) 30 kg azotu działającego. Z kolei w uprawie na tzw. "zielony nawóz" (czyli po przyoraniu całych roślin) ilość azotu wynosi od 60 do 77 kg/ha. Najwięcej N w takim układzie pozostaje w glebie po grochu (aż 77 kg/ha). Łubin żółty pozostawia około 74 kg azotu, a seradela 65 kg. Pozostałe bobowate pozwalają na zmagazynowanie około 60 kg tego składnika. Jak więc widzimy ilości pozostające po uprawie bobowatych są bardzo duże.

Nieco mniejsze ilości pozostaną po uprawie bobowatych z czystego siewu w międzyplonie. Niemniej są to wciąż dość duże liczby pozwalające istotnie zmniejszyć nawożenie azotowe. I tak poprzez wymieszanie z glebą całych roślin uzyskujemy po bobowatych z międzyplonu od 27 do 33 kg N na hektar. Bogatym źródłem azotu jest m.in. seradela, która pozostawia nawet 33 kg N. Koniczyny pozwalają na zmagazynowanie 27 - 30 kg N/ha. Niezależnie od tego jaką roślinę bobowatą w międzyplonie uprawiamy to decydując się na jej zbiór i przyoranie samych resztek pożniwnych uzyskamy po około 15 kg azotu na każdy hektar.

Mieszanki z bobowatymi także stanowią dobre źródło azotu

Niemniej często rośliny bobowate wysiewane są w mieszankach - z reguły z różnymi rodzajami traw lub ewentualnie zbożami. W takim układzie ilość azotu będzie w każdym przypadku nieco mniejsza niż w czystym siewie. W plonie głównym przyoranie resztek pozwoli uzyskać około 20 kg N/ha, a w przypadku uprawy na zielony nawóz będzie to około 50 kg N/ha. Jeśli z kolei mieszanka oparta o bobowate z trawami lub zbożami uprawiana jest w międzyplonie to same resztki pożniwne zagwarantują 10 kg N/ha, a około 20 kg tego składnika pozostanie po przyoraniu całych roślin.

Możliwa rezygnacja z azotu jesienią

Jak więc widzimy są to ilości bardzo duże w każdym przypadku. W przypadku obliczeń dla dawki nawozów w uprawie następczej dostarczony z bobowatych azot koniecznie bierzemy pod uwagę. Oczywiście tempo mineralizacji resztek pożniwnych czy też całych roślin wymieszanych z glebą może postępować w dość szerokim przedziale czasowym. Wiele zależy od jakości stanowiska, odpowiedniego pH gleby, ale także jej temperatury i wilgotności. W każdym przypadku składniki pokarmowe z resztek pożniwnych są uwalniane szybciej jeśli stanowisko jest ciepłe, a wilgotność jest umiarkowana.

W ogólnym rozrachunku w uprawie następczej po bobowatych często rezygnuje się z podawania azotu przedsiewnie. Faktycznie nie ma potrzeby, by składnik ten był aplikowany jesienią w zbożach. Niemniej w rzepaku bywa różnie. Generalna zasada mówi jednak, że można zrezygnować z aplikacji tego składnika przedsiewnie na dobrych ziemiach o optymalnej podaży azotu. Tu jednak zwróćmy uwagę, że dotyczy to przypadków kiedy dysponujemy dość dużą ilością resztek pożniwnych, które zagwarantują większe zasoby azotu. W każdym razie podanie samego tylko fosforu i potasu po bobowatych może w okresie jesiennym zdecydowanie wystarczyć, a azot można jak najbardziej zaaplikować interwencyjnie pogłównie. Oczywiście pamiętajmy również, że zbyt wysokie jesienne zaopatrzenie w azot może być dla rzepaku niebezpieczne.