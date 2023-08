Na łamach farmer.pl na bieżąco informujemy Państwa o cenach nawozów mineralnych w naszym kraju. Teraz sprawdzamy jakie są ceny w innych państwach Europy, ale też i świata.

Cena mocznika spada. W lipcu były wzrosty, w sierpniu spadki.

Pozostałe nawozy również potaniały.

Jakie są przyczyny spadku cen nawozów na świecie?

Cena mocznika i innych nawozów – sierpień 2023

Poprzedni miesiąc przyniósł znaczne podwyżki cen popularnego nawozu azotowego jakim jest mocznik. Ten miesiąc to zweryfikował. Okazało się, że cena już nie rośnie wprost przeciwnie, a powodem takiego stanu rzeczy był przetarg importowy do Indii. Najniższe oferty w przetargu złożone przez indyjskiego nabywcę państwowego IPL były poniżej 400 USD/t (ok. 1600 zł), czyli niższe niż oczekiwał rynek. Jednocześnie oferowane ilości były znacznie większe niż wcześniej oczekiwano. Analitycy CRU twierdzą, że nawet gwałtowny wzrost cen gazu TTF w Europie nie powstrzymał spadku cen i nie pobudził europejskich zakupów. W efekcie ceny mocznika znacząco spadły również na innych ważnych rynkach.

Sam przetarg był zaskoczeniem dla wielu handlowców i analityków, biorąc pod uwagę toczącą się dyskusję na temat niskich zapasów producentów. Bo zdaniem analityków i handlowców zaoferowano około 3,4 miliona ton mocznika. Jak zaznaczają oni dalej, okazuje się, że w tej chwili nie ma zainteresowania kupnem ze strony dealerów ani producentów w Europie, co sugeruje, że w tej późnej fazie sezonu nie ma rzeczywistego niedoboru produktu, a kupujący nie mogą spodziewać się dalszych podwyżek cen mocznika.

- Ceny w portach importowych w Brazylii spadły o 30 USD/t (120 zł), a handlowcy z krajowego rynku USA odnotowują spadki nawet o 45 USD/t. Ponieważ oba rynki zbliżają się do zwykłego sezonowego spadku popytu, nikt nie jest zainteresowany utknięciem w pozycjach o wysokich cenach. W ten sposób analitycy uzasadniają spadek cen – podaje niemiecki serwis Agrarheute.

Ceny mocznika spadły też w Europie. Na przykład w niemieckich portach importowych. Po gwałtownym wzroście do 525 euro/t (2360 zł), cena w zeszłym tygodniu spadła do nieco poniżej 510 euro (2295 zł).

Natomiast ceny KAS (saletry amonowo-wapniowej) pozostały niezmienione lub nieco wyższe i wyniosły dobre 360 euro/t (1620 zł), a płynny nawóz AHL (czyli u nas RSM) był sprzedawany nieco wyżej po cenie 310 euro/t (1395 zł).

- Mimo umiarkowanego spadku ceny gazu w Europie pozostają wysokie i wynoszą 36 euro za MWh, a wraz z nimi europejskie koszty produkcji nawozów azotowych. Może to ograniczyć europejską produkcję i zwiększyć import – czytamy w niemieckim serwisie.

Niższe ceny nawozów na świecie

O spadkach cen nawozów informuje również dtnpf.com. Według sprzedawców ankietowanych przez DTN ceny detaliczne nawozów nadal spadały w znacznym tempie w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2023 r. Podobnie jak w ostatnich tygodniach ceny wszystkich ośmiu głównych nawozów były niższe niż przed miesiącem. Drugi tydzień z rzędu siedem z ośmiu głównych nawozów odnotowało duży spadek cen w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jak wyliczyli ceny nawozów azotowych były o 14 proc. niższe. Na przykład RSM kosztował ok. 400 USD/t (ok. 1600 zł). Z danych serwisu wynika, że nawozy potasowe również potaniały, one o 8 proc. w porównaniu do lipca i ich cena kształtowała się na poziomie 566 USD/t (2260 zł).

- Zarówno DAP (fosforan amonu), jak i MAP (fosforan monoamonowy) były o 7 proc. tańsze w porównaniu z poprzednim miesiącem. DAP miał średnią cenę 758 USD/t (3000 zł), podczas gdy MAP 764 USD/t (3056 zł) – podał dtnpf.com.

Mocznik z kolei według ich wyliczeń był tańszy o 5 proc. i kosztował średnio 576 USD/t (2300 zł).

Co się dzieje w Rosji?

Jak informuje serwis Fertilizer Daily powołując się na rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa, w porównaniu z ubiegłym rokiem rosyjscy rolnicy zwiększyli zakup nawozów mineralnych o ponad 6 proc. – do 4,4 mln ton, biorąc pod uwagę zgromadzone zasoby. Tym samym do połowy sierpnia rosyjscy producenci nawozów mineralnych zrealizowali 80 proc. prognozowanej wielkości zakupów kompleksu rolno-przemysłowego na cały 2023 rok.

- PhosAgro pozostaje liderem branży w całkowitych dostawach wszystkich rodzajów nawozów mineralnych własnej produkcji do rosyjskich producentów rolnych z udziałem na poziomie 20,7 proc. Wśród przedsiębiorstw-członków Rosyjskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (RFPA) czołowe miejsca zajmują również EuroChem (15,3 proc.) i Acron (13,3 proc.) – wynika z danych serwisu.

Co ciekawe według RFPA w okresie styczeń-lipiec br. rosyjscy producenci nawozów mineralnych zwiększyli produkcję wyrobów gotowych o 3 proc. – do 31 mln ton.

- Dla branży nawozów mineralnych zapewnienie nieprzerwanych dostaw na rynek rosyjski i pełne zaspokojenie potrzeb lokalnych rolników jest absolutnym priorytetem. Popyt na nawozy mineralne ze strony kompleksu rolno-przemysłowego Rosji nadal szybko rośnie. Jednocześnie do połowy sierpnia wolumen zakupów nawozów mineralnych przez przedsiębiorstwa rolne wynosi 80 proc. wolumenu prognozowanego na cały rok. Opierając się na naszym doświadczeniu w pracy z rosyjskimi producentami rolnymi, możemy śmiało powiedzieć, że zapewnimy 100 proc. składników mineralnych do jesiennych prac polowych – powiedział dyrektor wykonawczy RFPA Maksym Kuzniecow cytowany przez Fertilizer Daily.