Gnojówka i gnojowica są znakomitymi nawozami dla użytków zielonych. Jakie składniki i w jak dużych ilościach podamy wiosną?

Nie wykorzystamy w pełni całego podanego azotu z płynnych nawozów naturalnych.

Niektóre składniki pokarmowe uruchomią się szybko, na inne trzeba czekać.

Skład nawozów to kwestia w dużej mierze umowna

Od razu zaznaczmy, że skład nawozów naturalnych jest nieco umowny. Precyzyjne określenie składu czy to gnojówki czy gnojowicy jest możliwe poprzez wykonanie ich analizy w laboratorium. W większości przypadków musimy kierować się ogólnymi wzorcami określającymi skład tych nawozów. I tak np. gnojówka bydlęca zawiera około 3,2 kg N / m3. Gnojowica z kolei oferuje 3,4 kg N / m3. Większe różnice mamy w przypadku gnojówki i gnojowicy pochodzących od trzody chlewnej - w tym przypadku gnojowica w każdym m3 zawiera aż 4,3 kg N, a już gnojówka tylko 2,8 kg.

A od czego zależy skład czy to gnojówki czy gnojowicy? M.in. od wieku zwierząt, sposobu przechowywania nawozu, ale także od technologii żywienia i składu skarmianych pasz.

Gnojówka to śladowe ilości fosforu

Warto zwrócić uwagę, że o ile gnojowica jest dobrym źródłem fosforu, to już gnojówka dostarcza tylko śladowe ilości tego składnika. Tak więc nawożenie gnojówką - niezależnie jakiego pochodzenia - wymaga uzupełnienia nawożenia fosforowego. Dlaczego tak się dzieje? Gnojowica co do zasady jest bogatsza, stanowi bowiem mieszankę zarówno moczu jak i kału zwierząt. Z kolei gnojówka korzysta tylko z jednego źródła składników pokarmowych (mocz). Fosfor w przypadku chowu ściółkowego trafia do obornika - wiąże się bowiem ze słomą. W przypadku gnojowicy w istocie nie występuje zjawisko wiązania fosforu ze ściółką. I tak w gnojówce występuje 0,3 - 0,4 kg P2O5 / m3, podczas gdy już w gnojowicy te wartości są kilkukrotnie wyższe.

Potas, wapń, magnez

Gnojówka jest za to lepszym źródłem potasu - w przypadku bydła to nawet 8 kg K2O / m3. W tym przypadku gnojowica oferuje znacznie mniej. Dodajmy, że w potas bogatsze są płynne nawozy pochodzenia bydlęcego aniżeli np. wyprodukowane przez trzodę chlewną.

Podając nawozy naturalne płynne zapewniamy także wapń oraz magnez. Nie są to duże ilości - zwłaszcza w przypadku gnojówki, gdzie wnosimy trzy a nawet czterokrotnie mniej CaO w stosunku do gnojowicy. Magnez jest wprowadzany w niewielkich ilościach niezależnie od rodzaju zastosowanego nawozu, jednakże gnojowica także i w tym przypadku zapewnia większe ilości tego składnika.

Część składników nie zostanie pobrana

Ogólny bilans nawożenia nie jest jednak dokładnie taki, jak dawka nawozu przeliczona na składniki pokarmowe. Jak wiemy nawozy naturalne nie oferują roślinom pełnej dostępności. W przypadku stosowania zarówno wiosennego, jak i jesiennego musimy zastosować odpowiednie przeliczniki. I tak wiosną wykorzystanie azotu w gnojówce to 0,75 w przypadku towaru pochodzenia bydlęcego i 0,8 jeśli stosujemy gnojówkę od trzody. Wykorzystanie gnojowicy jest nieco niższe i współczynnik określany jest na 0,6 (bydło) oraz 0,7 (świnie). Tak więc stosując maksymalną dawkę gnojówki bydlęcej (53 m3) dostarczamy co prawda 170 kg N/ha. Jednak azot dostępny dla rośliny to około 127 kg. Właśnie skorygowaną o odpowiedni równoważnik liczbę składników powinniśmy uwzględniać przy wyliczeniach na zapotrzebowanie względem nawozów mineralnych. W przypadku fosforu i potasu musimy pamiętać, że pobranie rozłożone jest w dłuższym okresie, tzn. w dwuleciu.