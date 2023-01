Rolnicy, którzy sami wykonują pobór próbek, wykorzystują do tego własny sprzęt lub ten, wypożyczony z OSCh-R. fot. Pixabay

Wraz z zeszłorocznym skokiem cen nawozów, wzrosło zainteresowanie badaniem gleby pod kątem zasobności mineralnej oraz pH. Czy w związku z tym powinniśmy się spodziewać wzrostu cen w stacjach chemiczno-rolniczych?

Podwyżki cen nawozów i szukanie w związku z tym sposobów na oszczędności, przyczyniły się do popularyzacji rolnictwa precyzyjnego. Wciąż wzrasta świadomość, że poznanie własnej gleby jest inwestycją w lepsze plonowanie. Jednym z podstawowych sposobów na wykorzystanie jej potencjału jest wykonanie analizy fizyko-chemicznej.

Ceny prób glebowych

Na razie drożej nie będzie, ale trzeba będzie poczekać - zajmujące się analizą okręgowe stacje rolniczo-chemiczne, obserwują bowiem wzmożony ruch i większe zainteresowanie wykonywaniem badań przez rolników, względem poprzednich lat.

Zwiększenie przyjmowanych zleceń przez laboratoria szczególnie widać w kwestii analizy pH gleby, które rolnicy wykonują na potrzeby działającego od 2019 r. programu dopłaty do wapnowania. Drugim najchętniej weryfikowanym pierwiastkiem jest azot mineralny.

Cennik próbek do badania, tak jak dotychczas, jest jednakowy w każdej stacji i obecnie nie uległ on zmianie w stosunku do ubiegłego, 2022 r.

Na ten moment nie mamy informacji od ministerstwa, aby miały nastąpić zmiany w cenniku, a o tym wiemy zawsze z dużym wyprzedzeniem, gdyż wiąże się to z wprowadzaniem zmian w całym naszym systemie oraz księgowości – mówi Katarzyna Kujko, kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

Przypomnijmy, że za podstawowe badania w OSCh-R należy uiścić opłatę brutto w wysokości:

analiza podstawowa: odczyn pH, zawartość magnezu, potas, fosfor - 13,12 zł

azot mineralny - 28,12 zł.

azot mineralny - 28,12 zł. analiza podstawowa + skład granulometryczny - 50,61 zł

wykonanie mapy GPS - 38 zł za 1 roboczogodzinę

sporządzenie zaleceń nawozowych w OSChR (w formie broszury) - 8,75 zł/ 1 próbka

pobranie próbki gleby warstwa wierzchnia – 18,75 zł

pobranie próbki gleby warstwa orna + podglebie – 37,49 zł

Ceny zmieniły się natomiast w ofercie firm współpracujących z OSCh-R. Podwyżki są zauważalne na poziomie 20-40 proc. w zależności od usługodawcy oraz wykonywanego zabiegu związanego z obsługą poboru prób. Związane jest to głównie z intensyfikacją prac w terenie i kosztami paliwa.

Ile trzeba czekać na wyniki?

Wszystko zależy od regionu, natomiast z całą pewnością nie należy się spodziewać otrzymania wyników po kilku dniach. Sytuacje, kiedy analiza (od momentu przyjęcia próbki, wysuszenia i spreparowania) zajmowała tydzień, można przyjąć za rekordowo szybki. Na ten moment Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze podają, że za przykładowy, podstawowy komplet badań (pH, fosfor, potas, magnez) trzeba poczekać do. 6 tyg.

Termin oczekiwania wydłuża się w momencie kulminacyjnym - kiedy większość rolników po prostu znajduje więcej czasu na to by dostarczyć próbki do badania.

Przykładowo w tym roku, ze względu na buraka oraz kukurydzę, której zbiory były opóźnione w całej Polsce, warszawski OSCh-R wzmożony ruch odnotował w listopadzie. Stacje laboratoryjne przygotowują się na to, że taka sama sytuacja nastąpi również wczesną wiosną.

Pomimo uruchamiania dodatkowych „mocy przerobowych” w laboratoriach (delegując, chociażby pracowników z innych pracowni) agrochemicy z OSCh-R podkreślają, że jeżeli zależy nam na uzyskaniu szybkich wyników, nie warto oddawać próbek na ostatnią chwilę.

Należy również pamiętać, że zostawiając próbki do przekazania do laboratorium, np. w ODR, należy się liczyć z tym, że zanim trafią do badania, wydłuża się czas uzyskania wyników z analizy, gdyż bywa, że cała logistyka ich przekazania trwa dłużej niż sama analiza w laboratorium.