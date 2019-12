IX edycja konferencji regionalnych „Farmera”: Deficyt wody a nawożenie azotem

Od kilku sezonów cyklicznie występujące niedobory wody ograniczają potencjał plonowania roślin. Uniemożliwiają także przeprowadzenie efektywnego nawożenia naszych upraw. Jakich zatem modyfikacji w nawożeniu warto dokonać, w dobie coraz częściej występujących deficytów opadów?

Aby składniki pokarmowe wniesione w formie nawozu mogły zostać przez roślinę wykorzystane, nawóz musi rozpuścić się w glebie i przemieścić do strefy korzeniowej. Coraz częściej deficyt opadów znacząca zaburza te procesy, przez co przeprowadzone przez nas nawożenie staje się mało efektywne. Jak zmierzyć się z tym problemem? O tym będzie mówił dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas IX edycji Konferencji Regionalnych „Farmera”: Przez Innowacyjność do Sukcesu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w tych Konferencjach.

Kalendarz spotkań w 2020 r. kształtuje się następująco:

105552.png - 23 stycznia - Zamek Gniew, Gniew, (woj. pomorskie),

- 28 stycznia - Jasek Premium Hotel Wrocław, Wrocław (woj. dolnośląskie),

- 30 stycznia - Hotel Remes, Opalenica (woj. wielkopolskie),

- 11 lutego - Hotel Artis, Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie),

- 20 lutego - Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie),

- 25 lutego - Hotel Anders, Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie),

- 27 lutego - Hotel Dworek Tryumf, Księżyno (woj. podlaskie).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online. Zarejestruj się TUTAJ.