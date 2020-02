Jak nawozić azotem zboża ozime?

- Nawozy będą efektywne jak będą stosowane na glebę wilgotną. Ważny jest dobór formy. W zbożach dobrze rozkrzewionych warto wybrać te łagodne – powiedział podczas konferencji „Przez innowacyjność do sukcesu” w Starych Jabłonkach dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- W ostatnim czasie mieliśmy wiele sygnałów od rolników, że zboża mocno pożółkły. Nie wiadomo, czy dlatego, że było tak sucho, czy jest to wynik, że one cały czas wegetują, a gleba jest zimna i te pobieranie jest ograniczone. Każde pole wymagało troszkę innego podejścia. Patrząc z punktu widzenia suszy, co do zasady też trzeba by było pierwsze dawki zastosować. Na pewno te dobrze rozkrzewione zboża, które są mocno rozwinięte potrzebują form bardziej łagodnych. Czyli takich nawozów jak RSM, saletrosan czy mocznik, na poczet jakby miało być później sucho. Ale nie martwić się tym, że damy na przykład dużo szybko działającego azotu, a później się okaże, że zrobimy trawnik angielski, który zacznie zasychać – mówił dr hab. Szczepaniak.

Jak podkreślał naukowiec, pierwszą dawkę należy tak zaplanować, żeby nie tylko żywić rośliny do końca fazy krzewienia, bo wówczas azotu tak dużo nie potrzebują. Ale żeby w miarę możliwości, jak będzie rok suchy, zabezpieczyć część azotu na okres krytyczny, czyli fazę strzelania w źdźbło.

- Zdecydowanie łatwiej jest to zrobić w sytuacji, kiedy mamy łany niedokrzewione, bo wówczas stosujemy 100 czy ponad 100 kg w czystym składniku i często jest to saletrzak czy saletra amonowa, bo potrzebujemy dużo azotanów, żeby pobudzić gospodarkę hormonalną roślin. Nie wolno nam tak zrobić jeśli łany mamy przekrzewione. Wtedy jeśli chcemy dać więcej azotu to koniecznie trzeba zastosować formy łagodne, te nawozy, gdzie mamy więcej formy amonowej lub amidowej. Łatwiej byłoby na te łany przekrzewione w pierwszej dawce dać 200 – 250 kg mocznika, a dając taką samą ilość saletry amonowej już mogę dokrzewiać mocniej te łany. Dalej będzie to miało swoje reperkusje jeśli chodzi o prowadzenie łanu, bo wody po prostu może zabraknąć, gdyż będą one bardziej wymagające – mówił do rolników naukowiec.

Jak zauważył, te łany, które są dobrze rozkrzewione wcześniej osiągnął fazę pierwszego kolanka, a to jest ten okres kiedy nawozy azotowe powinny być zastosowane w drugiej dawce. Te które są później siane i słabiej rozkrzewione też później osiągnął fazę pierwszego kolanka, a więc i termin podania drugiej dawki będzie inny.