Obecne realia coraz częściej budzą pytania o opłacalność uprawy rzepaku. Przykładem pogarszającej się sytuacji może być choćby zmiana relacji ceny rzepaku do ceny saletry amonowej od 2020 r., która świadczy o tym, jak pogorszyła się siła nabywcza rzepaku.

Mówiąc o opłacalności uprawy rzepaku zwykle zwracamy uwagę na wysokość plonu. Nadzieją dla producentów mogłoby jednak stać się upowszechnienie dopłat za zaolejenie nasion - gdy trwały ostatnie dyskusje na ten temat, mówiło się o 1–1,5% do ceny wyjściowej za każdy 1% zaolejenia.

Prof. Witold Szczepaniak zwrócił uwagę na ciekawy paradoks: azot to makroskładnik o najsilniejszym działaniu plonotwórczym, ale jednocześnie pogarsza zaolejenie nasion. Istotne jest zatem znalezienie "złotego środka" między wysokością plonu a jego jakością.

- Im wyższe byłyby dopłaty do zaolejenia, tym bardziej warto by było ograniczyć poziom nawożenia, ale pamiętajmy, że bez nawożenia - zwłaszcza azotowego - nie zrealizujemy potencjału plonowania - mówił prof. Szczepaniak.

Jednocześnie ekspert zaznaczył, że do efektywnego pobierania i przetwarzania azotu roślinom niezbędne jest zaopatrzenie w pozostałe makro- i mikroskładniki. Kompleksowe podejście do odżywiania rzepaku wpłynie jednocześnie na poprawę zaolejenia nasion.

Firma Rapool prowadzi rozbudowane doświadczenia, dotyczące reakcji rzepaku na termin siewu, analizując plonowanie na plantacjach z terminu optymalnego (w Wielkopolsce ok. 25 sierpnia), opóźnionego (do 10 września) i ultra-opóźnionego (druga połowa września).

Zdaniem Artura Kozery z firmy Rapool nie ma potrzeby, by modyfikować strategię nawożenia na plantacjach rzepaku, założonych do 10 września. Istotna jest tu jednak zasobność, żyzność i odczyn stanowiska.

- Nie chodzi o to, by z założenia opóźniać siew rzepaku. Zdarza się jednak, że w terminie optymalnym nie mamy odpowiednich warunków do siewu, albo po siewie w terminie optymalnym nastąpi zlewny deszcz - wówczas nie jest niczym strasznym, by przystąpić do siewu do 10 września - dodał Artur Kozera.