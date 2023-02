Zobacz galerię

Jak zadbać o dobre wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozach, tak aby każdy kilogram azotu, fosforu czy potasu został efektywnie pobrany przez roślinę oraz wbudowany w jej struktury i tkanki?

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie, niestety, nie jest optymistyczna. Nie da się w 100 proc. wykorzystać wszystkich składników wprowadzonych do gleby w postaci nawozów. Bardzo uogólniając to zagadnienie, można powiedzieć, że w warunkach polskiego rolnictwa średnie wykorzystanie azotu i potasu wynosi 70 proc., natomiast fosforu zaledwie 30 proc. Dlaczego tak się dzieje? Gleba jest jak żywy organizm, w którym ważną rolę odgrywają liczne mikroorganizmy i procesy przeprowadzone przy ich udziale. Podlega także licznym fizycznym, chemicznym i biochemicznym zjawiskom. Wprowadzone do gleby pierwiastki z jednej strony ulegają rozproszeniu, w tym także stratom lub automatycznie poddawane są procesom i przemianom. W warunkach polowych trudno to kontrolować. Jednak nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Wdrażając jak najwięcej metod poprawiających efektywność wykorzystania składników pokarmowych, sprawiamy, że drogie nawozy zostaną rozsądnie zagospodarowane. W dobie wszechobecnej drożyzny nabiera to ogromnego znaczenia.

Jak poprawić efektywność nawożenia?

Efektywność nawożenia zależy od bardzo wielu czynników. Niestety, nie na wszystkie mamy wpływ. Jednym z ważniejszych jest przebieg pogody, w tym ilość i rozkład opadów. Nawóz, szczególnie ten podany w postaci granul, jest bardzo mocno uzależniony od dostępności wody, która jest gwarantem jego rozpuszczenia. Jak ważny to czynnik, przekonaliśmy się chociażby rok temu, gdy marzec był wyjątkowo suchy. Brak opadów uniemożliwił rozpuszczenie nawozów podanych pogłównie wczesną wiosną. Granule tygodniami potrafiły zalegać na glebie. Należy jednak pamiętać, że woda nie tylko jest potrzebna do ich rozpuszczenia. Nawozy muszą działać przestrzennie i aby uwolnione z nich jony mogły nasycić kompleks sorpcyjny oraz roztwór glebowy, gleba musi odznaczać się wysoką wilgotnością, a po nawożeniu powinny wystąpić opady umożliwiające przemieszczenie się jonów w głąb profilu glebowego. W przeciwnym razie zastosowany nawóz nie zadziała na czas. Potrzeba ok. 2 mm opadu, aby nawóz przemieścił się na głębokość ok. 1 cm i to dotyczy tylko mobilnych składników, jak np. azot. Dla porównania fosfor przemieszcza się w glebie zdecydowanie wolniej. Jego ruch odbywa się na zasadzie dyfuzji i składnik ten nawet z frakcji rozpuszczalnej w wodzie i w warunkach wilgotnych przemieści się w ciągu roku maksymalnie na głębokość kilku centymetrów. Ponadto ciągle ulega przemianom, w tym niestety podatny jest na uwstecznianie (wchodzi w związki niedostępne dla roślin). Tempo tych procesów w dużej mierze zależy także od typu gleby, jakości stanowiska, a nawet temperatury gleby i otoczenia.

Eliminacja czynników ograniczających

Zastanawiając się jednak, jak możemy poprawić wykorzystanie nawozów, pierwszym krokiem, jakim powinniśmy uczynić, jest zwrócenie uwagi na to, co ogranicza ten proces. Wspomniany wyżej deficyt opadów to jedno. Poza tym istnieje szereg innych czynników. Dlatego aby zdobyć tę wiedzę, każde pole należy wziąć pod lupę. Przede wszystkim trzeba dobrze rozpoznać właściwości uprawianej gleby. Jeśli w przeciągu kilku ostatnich lat nie badano gleby, trudno mówić o jakichkolwiek zaleceniach.

Zrobić badania to jedno, ale należy je jeszcze odpowiednio zinterpretować. Dzięki temu dowiemy się przede wszystkim, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z jakimiś niedoborami. Tu kłania się beczka Leibiga, bo każdy składnik, który okaże się, że jest w minimum, będzie determinował i jednocześnie ograniczał skuteczność przeprowadzenia nawożenia pozostałymi składnikami. Bardzo często okazuje się, że gleba odznacza się bardzo niską zawartością potasu, fosforu czy magnezu. Niezbilansowanie azotu tymi składnikami doprowadza do tego, że wykorzystanie go z nawozów jest dużo niższe, a sam zabieg nawet przy zwiększających dawkach azotem będzie nieefektywny, a już na pewno ekonomicznie nieuzasadniony. Dlatego pierwszym krokiem powinno być poszukiwanie czynników ograniczających.

Często za słabe wykorzystanie składników z nawozów odpowiada kwaśny odczyn gleby. Niestety, nadal większość pól w Polsce domaga się wapnowania. Zabieg ten decyduje nie tylko o warunkach wzrostu roślin uprawnych, lecz także poprzez regulację odczynu zwiększa się efektywność działania podstawowych nawozów mineralnych. Jednym słowem regularne wapnowanie to zabieg nie do pominięcia w kontekście przyswajalności makroskładników.

Priorytet – głęboki i rozbudowany korzeń

Zupełnie odrębnym tematem jest zagadnienie związane z kształtowaniem systemu korzeniowego uprawianych roślin. Korzeń jest bowiem organem, który pobiera składniki pokarmowe. Jeśli działaniami agrotechnicznymi wpływamy na jego prawidłowy rozwój, to jednocześnie kształtujemy stopień efektywności zastosowanych nawozów mineralnych.

Jest wiele czynników wpływających na wielkość systemu korzeniowego. Są to np. typ gleby i jej odczyn (związane z tym także oddziaływanie glinu czy dostępność wapnia), stopień zagęszczenia warstwy ornej i podglebia. Na rozwój systemu korzeniowego wpływa także zasobność gleby w składniki pokarmowe: fosfor, potas, magnez, wapń, cynk, bor i wiele innych. Ograniczająco na jego rozwój wpływają szkodniki i choroby, które muszą być pod stałą kontrolą rolnika.

Pojąć fizjologię roślin

Aby fabryka roślinna działała na pełnych obrotach, należy także przyjrzeć się fizjologii roślin. Myśląc o dobrym wykorzystaniu azotu, musimy go bilansować składnikami wpływającymi na metabolizm czy transport. W priorytecie musimy skupić się na pozostałych makroskładnikach. Azot powinien być obudowany dobrze potasem i fosforem. Oba pierwiastki odgrywają kluczowe role w podstawowych procesach fizjologicznych, takich jak: fotosynteza, oddychanie, przemiany energetyczne, gospodarka wodna, procesy osmotyczne i wiele innych.

Należy także zwrócić uwagę na dwa kolejne, tj. magnez oraz siarkę. Polskie gleby są ubogie w te składniki. Działanie tych pierwiastków jest wielostronne i oba silnie wpływają na metabolizm azotu. Prawidłowe odżywienie roślin siarką i magnezem prowadzi do większego pobrania azotu, a tym samym zwiększa się wykorzystanie go z nawozów.

Na efektywność nawożenia azotem mają także silny wpływ mikroelementy takie, jak miedź, cynk, bor czy żelazo, przy czym aktualne zalecenia nawożenia mikroelementami opierają się w większości na profilaktycznym, dolistnym odżywianiu w okresach wyprzedzających fazy zwiększonego zapotrzebowania na nie.

Co redukuję plon?

Nie można także pominąć czynników redukujących plon. Należą do nich czynniki biotyczne (szkodniki, choroby, chwasty) oraz abiotyczne (liczne stresy np. susza, przymrozki itp.). Wieloaspektowy i korzystny efekt plonotwórczy azotu można otrzymać na kilka sposobów. Duże znaczenie odgrywać tu będzie ochrona organów pobierania składników pokarmowych (korzeni) oraz asymilacji (liści), czyli ogólnie rzecz biorąc właściwie przeprowadzona ochrona roślin. Coraz ważniejszą rolę odgrywają w tym także metody polegające na wzmacnianiu rośliny przed destrukcyjnym działaniem tych czynników, a także wspieraniu regeneracji roślin po ich ustaniu. Tu kłania się cała gama takich produktów, jak stymulatory wzrostu czy biostymulatory. Rozwija się także rynek produktów mikrobiologicznych. Niektóre z nich zawierają w swym składzie bakterie wiążące azot z powietrza. Zdaniem firm oferujących takie produkty ich aplikacja umożliwia obniżenie nawożenia nawet o 30 kg N/ha.

Co jest istotne w efektywnym nawożeniu?

Istotne jest także uwzględnienie biologii rozwoju każdego uprawnego gatunku oraz tego, kiedy i jak akumuluje plon, jak reaguje na dane czynniki stresowe czy które fazy rozwojowe są dla niego krytyczne w kontekście budowania podstawowych elementów struktury plonu itd. Tę teorię trzeba zderzyć z praktyką, co jest jeszcze trudniejsze, i umieć podejmować trafne decyzje po sukcesywnie przeprowadzanych lustracjach plantacji w czasie wegetacji.

Dobry rolnik to dobry obserwator, a czasem także detektyw. Potrafi w czasie wegetacji czytać pole, odgadywać potrzeby roślin i reagować. Mając wiedzę i takie umiejętności, zdecydowanie łatwiej jest podejmować strategiczne decyzje, łącznie z tymi, które będą gwarantować dobre wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów.

Gdzie zatem szukać oszczędności?

Potrzeb roślin się nie oszuka i jeśli nie podamy tylu składników, co potrzeba, trzeba liczyć się ze spadkiem plonowania. Unikać natomiast musimy przenawożenia, co zdarzało się w latach ubiegłych głównie w przypadku azotu, kiedy jego ceny nie przyprawiały o zawrót głowy. Nadmiar azotu przy niedoborze pozostałych składników pokarmowych stanowi nie tylko znaczący problem ekonomiczny, lecz także narastający problem ekologiczny. O czym należy pamiętać? W praktyce najczęściej zbyt duże dawki azotu, źle zbilansowane potasem czy fosforem, zdarzało się wprowadzać np. do uprawy buraka cukrowego czy zbóż. Pierwszy gatunek reagował uzyskaniem obniżonej zawartości cukru, a zboża nagminnie wylegały przed zbiorem czy atakowały je dynamicznie choroby liści.

Przykładów można byłoby tu podać więcej. Z pewnością bardzo ważną rzeczą, którą należy zawsze założyć, jest fakt, że każde pole jest inne, każdy gatunek ma swoje potrzeby i w każdym przypadku powinno się wdrażać indywidualne metody. Mianownik jest jednak wspólny. Wszelkie metody poprawiające strukturę gleby, jej pojemność wodną czy zawartość próchnicy mają sens. Są to działania długoterminowe i zawsze opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli zadbamy o dobre warunki pobierania składników pokarmowych (np. poprzez takie podstawowe działania, jak uregulowanie pH), to mamy już połowę sukcesu za sobą.