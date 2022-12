Sytuacja na rynku nawozów jest bardzo dynamiczna. Rolnicy nie wiedzą co mają robić, czy kupować, czy czekać na niższe ceny. Nikt wprost nie powie, jak może kształtować się cennik, ale faktem jest, że teraz jest trochę taniej, i faktem jest, że popyt na nawozy w Polsce obecnie wręcz stoi. Co z przyszłością? Rozmawiamy na ten temat z Piotrem Zarosińskim, dyrektorem Departamentu Korporacyjny Handlu Segmentu Agro z Grupy Azoty S.A.

Z tego artykułu dowiesz się, jak oceniany jest europejski rynek nawozów przez przedstawiciela Grupy Azoty. Wywiad poniżej.

Rozmowa dotyczy też cen nawozów w innych krajach unijnych.

Przedstawiciel Grupy Azoty mówi o możliwych problemach logistycznych z transportem nawozów na początku przyszłego roku, które mogą wynikać m.in. ze wzmożonego przewozu węgla na skalę, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia.

Farmer: Teraz rozmawiać o rynku nawozów nie jest łatwo, bo zawsze znajdą się jakieś przesłanki, które będą przyczynkiem do uwag, że jest to forma reklamy dla sprzedaży produktów. Ale o to zapytam później. Chcę mimo wszystko zacząć od tzw. ogółu i następnie przejść do szczegółów. Dlatego najpierw zapytam Pana w którym miejscu jesteśmy w Europie obecnie odnośnie produkcji nawozów, bo sytuacja jest bardzo zmienna? Z jednej strony mówi się, że moce produkcyjne nawozów zostały bardzo ograniczone. Z drugiej strony jest Rosja i chęć zwiększenia eksportu nawozów, otwarcie korytarza dla dostaw rosyjskich nawozów do Afryki, a także rurociągu do transportu amoniaku. Jakie ma to znaczenie?

Piotr Zarosiński: To są fakty. Produkcja w Europie zaczęła być wznawiana, ale to nie oznacza, że jest kontynuowana „na 100” proc. Na dzisiaj oceny są takie, że jest wykorzystywana tylko część mocy produkcyjnych. W Grupie Azoty pracujemy praktycznie na pełnych obciążeniach. W Europie mamy jednak zakłady, które nadal nie produkują, albo produkują ograniczone wolumeny. Podsumowując – aktualnie nie ma więc mowy o przywróceniu w Europie pełnej produkcji.

To co dzieje się w Rosji ma pośredni wpływ na nasz rynek, ale pamiętajmy, że import bardzo wielu surowców z tego kraju – gaz, ropa i nawozy – został drastycznie zmniejszony. Chciałbym podkreślić, że ilości produkowane przez krajowych producentów, w tym przede wszystkim Grupę Azoty wystarczą na to, żeby popyt na nawozy w Polsce pokryć. Na ceny nawozów oczywiście ma wpływ to co dzieje się na rynkach światowych, ale pamiętajmy, że nie zawsze. Są towary np. mocznik, gdzie presja importu powoduje, iż mogą być okresowo tańsze, ale przypominam, był też czas, gdy nawóz ten był na świecie bardzo drogi, a ceny z Grupy Azoty były niższe.

Jeśli chodzi o informacje dotyczące ewentualnego otwarcia rurociągu przez teren Ukrainy do transportu amoniaku to rzeczywiście może to na rynek wpłynąć stabilizująco. Ale też trzeba podkreślić, że amoniaku dzisiaj nie brakuje. My jako Grupa Azoty też od czasu do czasu kupujemy go na rynkach zewnętrznych. Co ciekawe surowiec ten można kupić z bardzo egzotycznych kierunków takich jak Indonezja, Trynidad, czy USA i producenci w Europie właśnie stamtąd realizują dostawy. Rosja po prostu „dusi się” swoimi produktami.

Farmer: Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, czy warto kupować teraz nawozy. Bo w niedawnym wywiadzie dla PAP przestrzegają Państwo przed zatorami podczas wiosennej sprzedaży nawozów. Czy te zachęty nie są spowodowane faktem, że z wielu względów popyt na nawozy ze strony rolników został wstrzymany, czy spółka nie chce go celowo ożywić?

Piotr Zarosiński: Posłużę się w tym miejscu konkretnymi przykładami. Po pierwsze - porównanie cen i to jak kształtują się one u nas, a jak w innych krajach. Skupię się na jednym produkcie, np. saletrzaku. Cena tego produktu pochodzącego z Grupy Azoty kształtuje się w okolicach 3200 zł/t. W Niemczech cena waha się od 3050 do 3300 zł/t, ale tam jest on sprzedawany, jak też inne nawozy, luzem. Czyli nie są wliczone w to koszty logistyczne, opakowań itp. Finalnie jest więc porównywalny cenowo. Na Słowacji CAN 27 proc. kosztuje 3250-3400 zł/t, ale też bez dostawy, czyli finalnie kosztuje drożej. W Polsce CAN z firmy konkurencyjnej, ale nie polskiej, kosztuje 3800-3900 zł/t. Z pierwszego porównania wynika, że na tle Europy nasze ceny są konkurencyjne. Ceny mamy porównywalne, a jeżeli ktoś chciałby nawóz przywieźć z innych kierunków, to musi do tego doliczyć wysokie koszty transportu.

Po drugie jesteśmy w grudniu , rolnicy wstrzymują się z zakupami z różnych przyczyn, bo np. są zapowiedzi, że może być taniej. Przypomnę, że obniżka którą zaproponowaliśmy ostatnio wynosiła ponad 1000 zł na tonie. Ta obniżka wynikała oczywiście z niższego kosztu gazu. Sytuacja na rynku surowcowym jest dynamiczna – nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będą kształtować się w najbliższym czasie ceny gazu, węgla i energii. Nie można wykluczyć ich wzrostów, co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w cenach nawozów.

Trzecia sprawa. Jest wysoce prawdopodobne, że rolnicy dostaną zgodę, aby wjechać na pole z „azotem” 1 lutego, oczywiście będzie zależeć to od pogody, ale okienko czasowe, kiedy możemy dostarczyć nawóz się automatycznie skurczy. Do tego dochodzi też sytuacja, z którą nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia, czyli mamy bardzo duże ilości węgla, które trzeba będzie wywieźć w krótkim czasie. Żeby pokazać skalę, to my w roku dostarczamy na polski rynek jako Grupa Azoty ok. 3,5 mln t nawozów i robimy to regularnie przez 12 miesięcy, zarówno transportem kolejowym i kołowym. A teraz, w cztery miesiące trzeba wywieść 4 mln t węgla. To ogromne wyzwanie logistyczne.

Farmer: Czy mają Państwo dane, jak rolnicy zaopatrzeni są w nawozy?

Piotr Zarosiński: Mamy informacje, że nasi rolnicy tylko w 50 proc. zaopatrzeni są w nawozy azotowe na pierwszą dawkę. Francuscy np. w 80 proc.

My dziennie powinniśmy wywozić 10 tys. t nawozów i tak robiliśmy przez bardzo długi czas. Nawozy produkujemy i gwarantujemy pełną dostępność, zachęcając aby rolnicy rozłożyli zakupy na raty. Chcielibyśmy uniknąć zatorów logistycznych w szczycie sezonu nawożenia.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.