Jak ograniczyć nawożenie azotem utrzymując lub zwiększając plonowanie?

Na to pytanie, poprzez paletę swoich nowych produktów na ten sezon, odpowiadała w czasie dzisiejszej konferencji prasowej firma Corteva Agriscience. Zaprezentowała ona nowości produktowe w swoim portfolio, które jak twierdzi, mają się przyczynić właśnie do tytułowego zagadnienia, w praktyczny sposób.

Firma m.in. pokazała jakich rozwiązań można szukać w tym roku dla rolnictwa. Paleta jest duża i skupia się w wielu przypadkach na środkach biologicznych. Corteva planuje ten segment rozwijać, o czym napiszemy też w kolejnym artykule (relacji ze spotkania).

Tymczasem skupiamy się na tych nowościach, które już są dostępne w sprzedaży. Jak twierdzi Grzegorz Grochot, specjalista do spraw doświadczalnictwa i agrotechniki w Corteva Agriscience, mocną odpowiedzią firmy na nowe wyzwania jest kompleksowa oferta 2022 r. zwiększająca opłacalność nawożenia oraz wykorzystanie azotu.

Nowości produktowe od Corteva na 2022 r.

- Nie wiemy, jakie będą ceny azotu w nadchodzących miesiącach i latach. Nie wiemy też do końca, jakie restrykcje związane z nawożeniem azotowym, wprowadzi Zielony Ład. Wiemy jedno. Rolnik chce i musi utrzymać lub też zwiększyć poziom plonowania, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe – mówił przedstawiciel Corteva. Żeby to zrobić, trzeba jego zdaniem skupić się na trzech płaszczyznach.

Po pierwsze na ograniczeniu strat azotu, tego, który dostarczany jest w formie nawozów. Po drugie poprzez dostarczenie azotu atmosferycznego w formie przyswajalnej przez komórki roślin dla wielu gatunków roślin uprawnych. Po trzecie, jak już zadbano o odpowiednie odżywienie azotem tych roślin, zostaje poprawić efektywność, czyli spowodować, aby rośliny były w stanie przetworzyć dostarczony azot na białko i węglowodany. Aby wydać odpowiedni plon. W tym mają pomóc nowe środki z portfolio firmy w sezonie 2022.

Technologia Optymite

Pierwsza z nich to technologia Optymite, która ogranicza straty przyswajalnego azotu w glebie, co jak twierdzi Grochot, daje oszczędności stosowania nawożenia azotowego. – Oparta jest ona na trzech produktach – Instinct, N-Lock, Yara Nitroprotect – które są w stanie ograniczyć straty azotu i w konsekwencji przyczynić się do możliwości obniżenia dawki nawożenia azotem o 20 proc. – mówił Grzegorz Grochot.

Poniżej przedstawił on wyniki stosowania tego produktu w uprawie pszenicy ozimej i kukurydzy.

Utrisha N/BlueN

Druga to produkty, które dostarczają dodatkowy azot z powierza dla wielu gatunków roślin od zbóż, po rzepak i ziemniak. – Staramy się być precyzyjni, dokładni i nie obiecywać tzw. gruszek na wierzbie. Dlatego mówimy, że te produkty są w stanie dostarczyć minimum 30 kg azotu na ha, do wielu gatunków roślin uprawnych – mówił.

- Nowa technologia Utrisha N/BlueN roboczo jest przez nas nazywana szczepionką bakteryjną, bo to najbardziej w zrozumiały sposób oddaje, jak te bakterie działają – wyjaśnił.

Utrisha N i BlueN zawierają bakterie Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T, które zasiedlają nie korzenie, a nadziemną część roślin. Ale co ciekawe wiążą azot atmosferyczny w taki sam sposób, jak w wypadku bakterii brodawkowych, za pośrednictwem kompleksu nitrogenazy. Wachlarz gatunków, w których można je wykorzystywać jest bardzo obszerny m.in. zboża, rzepak, burak cukrowy, kukurydza, ziemniak, ale też uprawy warzywnicze czy sadownicze. Do rośliny trafiają one przez otwarte aparaty szparkowe i przemieszczają się wewnątrz tkanek.

- Przeprowadzono prawie 40 badań w Europie, w kukurydzy Utrisha N/BlueN jest w stanie dostarczyć roślinie ok. 70 kg azotu. Minimum, czyli 30 kg azotu, osiągaliśmy na co najmniej 90 proc. zastosowań – wyjaśniał. W pszenicy to jest ok. 56 kg azotu.

Bakterie Methylobacterium symbioticum przez cały okres wegetacji roślin bytują w nich i intensyfikują ich wzrost i rozwój.

Jak dowiedzieliśmy się podczas konferencji, koszt aplikacji tych produktów w uprawach rolniczych sięga 180-200 zł na ha.

Kinsidro Grow

Trzeci produkt poprawiać ma efektywność plonotwórczą pobranego azotu w wyniku stymulacji metabolizmu roślin. – Nie tylko w kontekście pobierania azotu, ale też rozwijając system korzeniowy pomorze przezwyciężyć okresowe susze – wyjaśnił Grochot.

- Kinsidro Grow zawiera kwasy humusowe i fulwowe, ale też jest wzbogacony o zestaw schelatyzowanych makro i mikrolementów. Jak działa? Zdaniem firmy wpływa na aktywność roślin, poprawia wydajność fotosyntezy czy ułatwia pobieranie składników pokarmowych.