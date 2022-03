Jak policzyć dopłaty do nawozów? MRiRW odpowiada

Jakim algorytmem będą obliczane dopłaty do nawozów? Jakie dane będą potrzebne do wyliczeń? Mamy dużo pytań w tym zakresie. Pokrótce zastanówmy się co jest dotychczas ustalone.

Będą dopłaty do nawozów. Ustalone są już kwoty i wstępne zasady pomocy.

Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Pieniądze ma wypłacać ARiMR.

Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha.

Długo dyskutowany temat dopłat do nawozów, w końcu się urealnia. Komisja Europejska pozwala na uruchomienie pomocy publicznej w ramach walki z wysokimi środkami do produkcji rolnej w tym nawozów. Polska jest jedynym krajem Wspólnoty, który chciał wdrożyć tego typu pomoc dla rolnictwa. Wypłata dopłat do hektara w związku wysokimi kosztami zakupu nawozów, czyli potocznie nazywanej "dopłatami do nawozów" ma być finansowana z budżetu krajowego.

Jak będą wyliczane dopłaty do nawozów? Co będzie zawierał wniosek?

MRiRW informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość pomocy na zakup nawozów od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. będzie ustalana jako iloczyn:

1) deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy,

2) liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

a) ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, albo

b) wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Od czego będzie zależeć stawka dopłat do nawozów?

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosiła:

1) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

2) 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Uwaga: dopłaty nie będą obowiązywały wapna nawozowego!