Zapytaliśmy o to podczas I Kongresu Nowoczesnych Technologii Nawożenia prof. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rolnicy mają w tej kwestii małe doświadczenie praktyczne, a i informacji publikowanych w przestrzeni medialnej również nie jest zbyt dużo. Czy aplikacja i działanie są takie same jak w wypadku tradycyjnego mocznika?

Przypominamy, że od 8 lutego 2023 r. obowiązuje rozporządzenie dzięki któremu można kierując się dobowymi temperaturami podać wcześniej nawozy azotowe. Chodzi konkretnie o przejście w ciągu pięciu kolejnych dób, średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C (w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych) lub przez próg 5°C (w przypadku pozostałych roślin).

Dane na temat tej temperatury podaje IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB uruchomił narzędzie dla rolników w serwisie https://agrometeo.imgw.pl/. W zakładce „Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia” publikowane są informacje dla powiatów o przekroczeniu kryterium temperaturowego dla rozpoczęcia wcześniejszego nawożenia. Pytanie tylko co podać najpierw na pierwszą dawką, a może inaczej co rolnik ma na stanie? A często ma mocznik.

Naukowiec odpowiadając na to pytanie zastrzegł, że wszystko zależy jakie gatunki mamy w tym miejscu na uwadze. Jeśli to będą oziminy?

- W rzepaku jak najwcześniej to będzie możliwe (…) bo w stosunku do klasycznego mocznika, te przemiany są spowolnione średnio około dziesięciu, a wczesną wiosną, nawet czternastu dni. Mówię tutaj o hydrolizie, czyli przemianie jonu, który nie jest pobierany NH2 do jonu NH4. Czyli w tym momencie jeśli rzepak potrzebuje dosyć dużo azotu na starcie i potrzebuje większość tego składnika pobrać do początku kwitnienia, to jeśli mamy zaplanowane mocznik z inhibitorem urazy w uprawie rzepaku to nie na drugą dawkę, tylko jak najwcześniej – wyjaśniał w rozmowie z farmer.pl prof. Szczepaniak.