Z początkiem marca wielu rolników ruszy w pole z obornikiem. Jak szybko rozkłada się ten nawóz?

Rozkład obornika jest stosunkowo długi, a samo wykorzystanie składników rozłożone w szerokim oknie czasowym.

Jest kilka czynników, które wpływają na dynamikę rozkładu obornika.

W pierwszym roku tylko część składników

Przyjmuje się, że obornik na glebach lżejszych wykorzystywany jest przez około 2 lata, ale na cięższych stanowiskach to już okres nawet 3-4 sezonów. Jak więc wygląda samo wykorzystanie składników pokarmowych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż na pobranie dostarczonych w oborniku makroelementów wpływ ma cały szereg czynników.

Można jednak przyjąć dość ogólne założenie, że pobranie azotu z obornika w pierwszym roku oscyluje w granicach 20 - 40%. W kolejnych latach współczynnik pobrania to 30 - 40%. Ewentualne śladowe ilości azotu na cięższych stanowiskach mogą pozostać jeszcze w trzecim lub czwartym roku, niemniej są to na tyle małe ilości, że nie ma potrzeby aby je uwzględniać przy planowaniu nawożenia.

Obornik to także dobre źródło fosforu, jednakże w pierwszym roku zakłada się, że w glebie dostępne będzie zaledwie 20 - 25 % tego składnika. Pobranie fosforu odbywa się generalnie w drugim sezonie (60 - 70%). Podobnie jest z potasem - około 30% pobrania następuje w pierwszym roku, a w kolejnych sezonach w glebie dostępna jest reszta składnika.

Ważna kwestia jest taka, że na stanowiskach lżejszych - choć mineralizacja odbywa się szybciej i teoretycznie dostępność N powinna być wyższa w pierwszym roku - to zasadniczo azot jest tam pobierany słabiej przez rośliny. Lepsze wykorzystanie tego składnika następuje na cięższych ziemiach - choć jest ono wolniejsze.

Jakość orki ma wpływ na szybkość rozkładu

To jak szybko zadziała obornik jest również uzależnione od jakości orki, a w zasadzie ziemi, która okrywa nawóz po przyoraniu. Nie zaleca się przyorywania obornika mokrą glebą. Raz, że taka orka w praktyce jest słabo wykonana (ziemia odkłada się dość słabo), a dwa - odcinamy wówczas w dużej mierze dopływ powietrza do gleby. W warunkach beztlenowych rozkład obornika jest znacznie wolniejszy, następują także procesy gnilne - wobec tego powstają straty nawozowe.

Musimy mieć jeszcze na uwadze głębokość orki, gdyż szybkość rozkładu jest uzależniona w dużej mierze właśnie od tego czynnika. Na glebach lekkich orkę możemy wykonać nieco głębiej - do 25 cm na wiosnę. Głębsze wymieszanie obornika pozwala na nieco wolniejsze rozkładanie nawozu, dodatkowo zwiększa ilość wilgoci niezbędnej do rozkładu. Na ciężkich stanowiskach przyjmuje się, że oramy nie głębiej niż na 18 cm.

Ogólnie rzecz ujmując im głębsza orka tym bardziej spowalniamy rozkład. Rzecz jasna głębokość musi być skorelowana z dawką obornika - im więcej nawozu, tym bardziej musimy zagłębiać pług.

Płytka orka co prawda przyspiesza rozkład, jednak jak wspomniano wyżej - na lżejszych ziemiach przy zbyt płytkim wymieszaniu możemy spotkać się z deficytem wilgotności. Co jednak ważne - pełne rozłożenie na ziemiach lekkich to okres kilku tygodni. Na cięższych glebach musimy liczyć się z okresem kilku miesięcy. Dlatego też w przypadku nawożenia obornikiem pod kukurydzę dobrze jest dostarczyć obornik już teraz - jeśli tylko da się wjechać w pole nie niszcząc przy tym struktury gleby. Pod zboża jare może być już nieco za późno, zwłaszcza jeśli te są siane na ciężkich stanowiskach.