Choć część gospodarstw wykorzystało już przygruntowe przymrozki do tego, aby rozsiać siarczan magnezu pod oziminy, to wielu z nich nadal czeka na warunki polowe umożliwiające wjazd ciężkiego sprzętu na pola. Na temat zaleceń stosowania kizerytu w kontekście warunków polowych charakterystycznych dla tego roku rozmawiamy z dr Radosławem Witczakiem z K+S Polska.

To ostatni dzwonek na aplikację siarczanu magnezy podanego doglebowo.

Zaleca się, aby podanie kizerytu ostatecznie poszło na około na 2 tygodnie przed planowanym stosowaniem nawozów azotowych.

Tymczasem warunki polowe w wielu regionach kraju od dłuższego czasu uniemożliwiają wyjazd rozsiewaczy w pola.

FARMER: Zważywszy na stan ozimin, rozhartowanie roślin w miesiącu styczniu, warunki polowe i prognozy pogody, jaki można by tu było wyznaczyć optymalny termin na stosowanie w tym roku kizerytu?

dr Radosław Witczak: Siarczan magnezu w wielu gospodarstwach został już rozsiany jesienią lub w miesiącach zimowych – wystąpiły dogodne warunki do jego aplikacji. Dzięki temu wiosną jest więcej czasu na przeprowadzenie nawożenia azotowego – a możliwe jest to jeżeli aplikacja IMGW na to pozwala. Siarczan magnezu rozsiewać powinno się w zależności od zapotrzebowania roślin, stanowiska (klasa gleby), i warunków pogodowych (śnieg, deszcz, mróz). Można to wykonywać od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Dla przykłady w grudniu 2022 roku w okresie po 28.12 do ok.5.01.2023 były w większości kraju dogodne warunki do jego zastosowania – dodatnie temperatury z możliwością wjazdu w pole bez robienia kolein i na gleby bez śniegu. Powoduje to, że nawóz może skorzystać z deszczu, śniegu, który ewentualnie wystąpił w kolejnych tygodniach. Co do przepłukania to w większości Polski nie ma co się obawiać – nie pada na tyle intensywnie (silny jednorazowy opad), by nawóz zdążył się przemieścić ponad zasięg systemu korzeniowego. Wręcz przeciwnie na wiosnę jest problem kumulacji prac polowych, w tym roku możliwości rozsiewu chociażby azotu w lutym, a do tego w ostatnich latach problem z opadami w połowie lutego, ciągnącymi się przez cały kolejny miesiąc.

FARMER: Zatem jak stosować kizeryt, aby na czas przemieścił się w zasięg systemu korzeniowego np. rzepaku, który ma już 40-60 cm głębokości?

RW: Należy zastosować nawożenie dużo wcześniej, a prawo na to zezwala – to nie jest nawóz azotowy i wystarczy stosować się do KDPR – Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Zawsze zalecamy aby podanie kizerytu ostatecznie poszło na około na 2 tygodnie przed planowanym stosowaniem nawozów azotowych. Uzależnione jest to chociażby tym, że kizeryt potrzebuje ok. 10-14 dni z tzw. "rosą" jeżeli nie wystąpi w między czasie opad deszczu, by mógł tak samo szybko „wystartować i zadziałać" jak przysłowiowa saletra (nie ma antagonizmu Mg i S z azotem – chodzi o szybkość rozpuszczenia). Podanie kizerytu w tym samym terminie co azotu lub później również jest efektywne, ale ta efektywność jest w głównej mierze uzależniona od ilości opadów po zastosowaniu – im więcej ich wystąpi tym efektywność kizerytu i innych nawozów jest lepsza. Nie wyklucza to więc stosowania kizerytu po pierwszej dawce azotu przed np. drugą dawką azotu itd., ale skuteczność nawożenia i działania jest uzależnione od ilości bieżących opadów. Niemniej zarówno kizeryt jak i saletra amonowa musi dla skutecznego zadziałania- jeszcze raz podkreślę - mieć bieżący opad deszczu , aby przemieścić składniki w zasięg już rozbudowanego systemu korzeniowego rośliny ozimej.

FARMER: Jak szybko zatem rozpuszcza się kizeryt?

RW: Kizeryt czyli z naszej oferty ESTA Kieserit rozpuszcza się bardzo szybko w porównania z innymi nawozami NIE azotowymi. Rozpuszczalność nawozu wynika z właściwości minerału, jakim jest kizeryt – z którego powstaje nawóz. Nawet niewielka ilość rosy – (przyjmujemy rosę jako 2 mm opadu/dzień) wczesną wiosną powoduje, że granula nawozowa rozpuszcza się po zetknięciu z glebą w ciągu 10-14 dni i nie ma po niej śladu. Jeżeli po zastosowaniu ESTA Kieseritu wystąpi opad deszczu, ta rozpuszczalność oczywiście się zwiększa i może nastąpić po jednym dniu (uzależnione od ilości opadu). Składniki zawarte w nawozie – czyli magnez i siarka to składniki mobilne w glebie, ale ta mobilność uzależniona jest od uwilgotnienia gleby i bieżących opadów, szczególnie jednorazowych intensywnych. Im jednorazowo spadnie więcej deszczu na m2 tym intensywność przemieszczania jest większa. Porównując do azotu azotanowego NO3 siarka przemieszcza się szybciej od azotu w profilu glebowym, a magnez bardzo podobnie do azotu. Jeszcze raz podkreślę – uzależnione jest to od ilości opadów i ich intensywności. Nie ma opadów – nie zachodzi intensywne przemieszczanie – a taką sytuacje mamy od kilku lat w Polsce na wiosnę.

FARMER: Jak stosować kizeryt w kontekście nowych przepisów związanych z programem azotanowym? Czy rozporządzenie to ma jakieś dla Państwa znaczenie i zmieni coś w zaleceniach?

RW: Patrząc na przepisy co do stosowania nawozów, szczególnie azotowych to dla nas ma to mniejsze znaczenie – nasze nawozy nie mają w składzie azotu, zatem rozporządzenie nas nie dotyczy. Zmiana rozporządzenia natomiast definiować może (choć nie musi) termin stosowania nawozów azotowych, choć w każdym roku może to wyglądać inaczej. Zalecamy jednak, aby kizeryt podać na kilka tygodni przed podaniem azotu, co warto uwzględnić w planowaniu zabiegów nawozowych.

FARMER: Patrząc na tegoroczny stan upraw jaka dawka kizerytu na hektar będzie optymalna dla zbóż, a jaka dla rzepaku?

RW: Dawki ESTA Kieseritu uzależnione są od zasobności stanowiska oraz oczekiwanego plonu danej uprawy. Według naszych zaleceń w rzepaku plonującym 4-4,5 tony, należy stosować 150-200 kg/ha. Można się kierować ilością azotu jaką dajemy jeżeli nie mamy próby glebowej. Wygląda to wtedy następująco N:S jak 4:1. Przykładowo stosując 160 kgN/ha powinniśmy zastosować 200 kg ESTA Kieserit aby zapewnić odpowiednią ilość siarki jak i magnezu dla prawidłowego rozwoju rzepaku i efektywnego pobrania i wykorzystania azotu. Podobnie ma się to dla zbóż ozimych N:S 5-6:1. Przykładowo 160 kg N/ha daje dawkę od 120-150 kg ESTA Kieserit. W celu efektywnego działania azotu drugoplanowe makroelementy jak Mg i S muszą być dostępne dla rośliny. Siarka to efektywne wykorzystanie azotu, właściwości antyseptyczne, synteza aminokwasów, wzrost jakości plonów. Magnez – to „fabryka" rośliny czyli chlorofil tj. poprawa skuteczności fotosyntezy, transport węglowodanów w roślinie, wpływa na wzrost systemu korzeniowego, czy tak jak siarka oddziałuje na lepsze wykorzystanie azotu. Ważne – im więcej „zielonej " biomasy liściowej ma roślina, tym więcej magnezu potrzebuje. Dla przykładu burak cukrowy na 1 tonę korzeni + plon uboczny potrzebuje ok. 1 kg MgO.

FARMER: Na rynku pojawia się sporo nawozów zawierających siarczan magnezu z przeznaczeniem do stosowania doglebowego. Jak mieć pewność, że stosujemy nawóz dobrej jakości?

Niestety należy mieć na uwadze, że nawóz nawozowi nierówny. Nieporównywalną zaletą nawozu ESTA Kieserit z innymi, często ostatnio proponowanymi rolnikom siarczanom magnezu, jest jego naturalne pochodzenie. Wydobywany z głębi ziemi minerał kizeryt, jest naturalnie czystą (bez zanieczyszczeń i balastu) i oryginalną kopaliną, z której powstaje nawóz. Nie bez znaczenia jest też bardzo dobra jakość granulatu, który oferujemy. Pozwala ona bowiem rozsiewać nawóz na duże szerokości robocze – nawet do 42 metrów. Duży ciężar nasypowy, wyrównana i twarda granula pozwala równomiernie i bez zbędnego pylenia zastosować ESTA Kieserit zgodnie z jego przeznaczeniem. Nawóz cechuje się także 100% rozpuszczalnością i przyswajalnością przez rośliny. To z pewnością nasza przewaga nad produktami konkurencyjnymi.

