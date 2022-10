Komisja Europejska zapowiedziała, że strategię nawozową dla UE przedstawi 9 listopada. Są już jednak nieoficjalne przecieki z Brukseli w tym temacie.

Prace nad strategią unijną dotyczącą ustabilizowania rynku nawozów, zapewnienia ciągłości dostaw i wsparcia dla rolników, w związku z drastycznym wzrostem cen nawozów wciąż trwają. Komisja Europejska ma zaprezentować swoje rozwiązania w tych kwestiach dopiero 9 listopada. Niemieckie media rolnicze zdradziły już jednak najważniejsze założenia programu, powołując się na wiarygodne informacje ze źródeł z Brukseli.

Utrzymanie ceł antydumpingowych na import i sankcji na import z Rosji, nowe kierunki wsparcia dla rolników z funduszy unijnych i krajowych, stworzenie centrum monitorowania rynku nawozów oraz wzmocnienie współpracy w ramach UE i grupy G-20 w kwestii zaopatrzenia w nawozy – to główne założenia wspólnotowej strategii według informacji opublikowanych przez portal Agrarheute.de.

Cła importowe zostają

Według tych doniesień, Komisja Europejska ostatecznie odrzuciła postulat Copa-Cogeca i wielu organizacji rolniczych z krajów członkowskim, w sprawie zniesienia ceł antydumpingowych na import roztworu saletrzano-mocznikowego z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz USA.

Związkowcy argumentowali, że cła podrażają import i powodują wzrost cen. Zgodnie z apelami europejskich producentów nawozów nałożone w 2019r. cła mają zostać utrzymane do 2024r. Producenci są zdania, że zniesienie ceł pociągnie za sobą większą destabilizację europejskiej produkcji nawozów.

Pomoc dla producentów

KE chce ponoć również odciążyć producentów nawozów w UE. Kraje członkowskie mają tu działać w ramach państwowej pomocy kryzysowej. Mogłyby wykorzystać na wsparcie m.in. podatki od nadwyżki zysku, fundusze solidarnościowe oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Komisja Europejska zamierza - według informatorów z Brukseli - wezwać rządy państw członkowskich do zwolnienia producentów nawozów z ewentualnego racjonowania gazu ziemnego, jeśli taka konieczność zaistnieje.

Jednocześnie KE planuje stworzenie odpowiedniej urzędowej komórki, która zajmie się monitorowaniem rynku nawozów, tak jak dzieje się to już w przypadkach rynków mleka, mleka, roślin uprawnych i cukru.

Wsparcie dla rolników

Przecieki z Brukseli mówią też o nadzwyczajnym wsparciu rolników w kontekście państwowej pomocy kryzysowej z wykorzystaniem tych samych, co w przypadku producentów nawozów, środków finansowania. Jednak nie tylko…

Strategia nawozowa Komisji Europejskiej przewiduje też ponoć wprowadzenie nowej specjalnej pomocy dla rolników. Fundusze na ten cel maja być zasilane z rezerwy kryzysowej UE.

Krajowe plany do zmiany

W związku z opracowana strategia nawozową Komisja Europejska ma również wezwać państwa Wspólnoty do zweryfikowania i dostosowania krajowych planów strategicznych wdrażania WPR do nowej sytuacji. Chodzi o to, by fundusze były wystarczająco wykorzystywane na wspieranie zrównoważonego wykorzystania nawozów.

Zmiany w planach strategicznych mają być szybko zatwierdzane, jeśli władze w Brukseli uznają, że służą: zwiększaniu wydajności nawozów (plany zarządzania składnikami odżywczymi, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, agroekologia), uprawie roślin wysokobiałkowych w ramach płodozmianu, promowaniu stosowanie nawozów organicznych promowaniu, czy też przewidują szkolenie rolników w zakresie zarządzania składnikami odżywczymi.

Drogi do samowystarczalności

Przygotowywana strategia nawozowa wyznaczać ma także drogę do unijnej niezależności i bezpieczeństwa nawozowego, przez stopniowe uniezależnianie Europy od importu. Komisja Europejska chce tu wspierać działania w zakresie nawozów organicznych, czy odzyskiwania składników odżywczych ze ścieków. Promowana ma być też konwersja unijnego przemysłu nawozowego na tzw. „zielony” amoniak ze źródeł odnawialnych.

Póki co jednak, zgodnie z doniesieniami z Brukseli, KE ma wzmacniać współpracę w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego (w tym zaopatrzenia w nawozy) w ramach grupy G-20 krajów uprzemysłowionych i wschodzących oraz UE.