Jak wielu rolników zmniejszy lub zrezygnuje z nawożenia w tym roku?

Niestety, badanie opinii przeprowadzone przez „Farmera” pokazuje, że zawirowania na rynku nawozów w tym sezonie odbiją się na nawożeniu roślin.

Ponad połowa naszych respondentów poinformowała nas, że obniży dawki nawozów azotowych, które zamierzała zastosować lub w ogóle z nich zrezygnuje. W związku z ogromnym wzrostem cen nawozów azotowych na takie rozwiązanie wskazało odpowiednio: 31 i 28 proc. rolników. Tylko blisko jedna piąta z nich wskazała na utrzymanie nawożenia azotowego na dotychczasowym poziomie. Czy z plonami będzie krucho? W tym sezonie raczej nie. Rośliny skorzystają z azotu zgromadzonego w glebie, którego ilość nie zaspokoi ich potrzeb, jednakże dadzą sobie radę. Krucho będzie w kolejnym sezonie, jeśli utrzymają się wysokie ceny nawozów. Wtedy, bez zalecanego nawożenia, plony na pewno spadną. Chyba że wysokie ceny zbóż i rzepaku zagwarantują opłacalność produkcji przy wysokich cenach środków do produkcji, wobec czego rolnicy powrócą do normalnego odżywiania roślin. W związku z brakiem dziś takiej gwarancji trudno przewidywać, co się wydarzy. Tym bardziej że ciągle wisi nad nami wojna na Ukrainie, a jej wybuch spowodowałby dalsze perturbacje, nie tylko na rynku nawozów, ale generalnie w produkcji żywności. Niestety, brak stabilizacji w tych obszarach – mówiąc delikatnie – nie wróży nic dobrego. Często patrzymy na agrotechnikę i rynek nawozów pod kątem stosowania NPK. A co z mikroelementami? To sprawa na oddzielną dyskusję.

Wiosenne nawożenie pszenicy i rzepaku trwa. W związku z ogromnym wzrostem cen nawozów, podjąłem decyzję, że:

Zdzisław Łuba, hodowca bydła mlecznego, Podlasie

Koszty produkcji rolnej wzrosły ogromnie, bardzo podrożały także nawozy, co mocno nas niepokoi. Zwracałem uwagę na trudną sytuację w rolnictwie podczas swojego wystąpienia w Sejmie, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która obradowała 10 lutego br. Rolnicy czekają na uruchomienie dopłat do cen kupowanych nawozów, a oczekiwaną przez nas dopłatą jest ta w wysokości 1000 zł do tony. Obiecał nam to minister rolnictwa, więc czekamy na to wsparcie. Z rozmów z innymi rolnikami wynika, że wstrzymują się z zakupami.

Za zakupione nawozy nie zapłaciłem od razu. Kredytuję ich zakup, a ich sprzedawca doliczy do ceny zakupu 0,5 proc. ceny za każdy miesiąc zwłoki w zapłacie. Ograniczę w tym roku poziom nawożenia. Zamierzam dokarmiać rośliny (kukurydzę, pszenicę i trawy) w wysokości 1/3 tego, co w poprzednim sezonie.

Andrzej Remisiewicz, Trans-Rol, autoryzowany dystrybutor polskich fabryk nawozowych

Od 28 lat obsługuję sektor rolniczy i muszę powiedzieć, że od 15 lat nie brakowało nawozów mineralnych. Nie wiemy, co będzie jutro. Sytuacja, która nastąpiła 1 października ub.r., zaskoczyła wszystkich. Niestety, gwałtowny wzrost cen surowców do produkcji nawozów – fosforytów, soli potasowej, gazu, który podrożał ponad siedmiokrotnie – przełożył się na niską opłacalność produkcji i ceny nawozów. Ta sytuacja spowodowała, że część firm zagranicznych produkujących nawozy ograniczyła lub nawet wstrzymała produkcję. Polscy producenci pomimo bardzo trudnej sytuacji kosztowej podjęli starania, aby zminimalizować wpłyaw sytuacji makroekonomicznej, utrzymując ciągłość produkcji w celu zabezpieczenia dostępności produktu dla polskich producentów rolnych. Lawinowy wzrost cen nawozów doprowadził do tego, że część sprzedawców wstrzymała sprzedaż, a to spowodowało, że cena saletry skoczyła do 4250 zł/t, co miało miejsce pomiędzy 22 a 30 grudnia ub.r. Dziś cena ta wynosi 2750 zł/t. Widząc, co się działo pod koniec grudnia, interweniowałem w tej sprawie u sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lecha Kołakowskiego – jego starania doprowadziły do ustabilizowania cen sprzedaży nawozów. Według mojej oceny ok. 60 proc. producentów rolnych, których obsługuję, już kupiło nawozy. Są i tacy, którzy wstrzymują się z zakupami, czekając na dopłaty do zakupu, które jeśli wejdą w życie, to powinny obowiązywać od momentu wzrostu cen nawozów.